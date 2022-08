PM Narendra Modi CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं से मिले PM मोदी, बोले- देश ने आपके लिए रतजगा किया

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का झंडा बुलंद करने वाले खिलाड़ी देश वापस आ गए हैं. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी. बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 मेडल जीते थे. यहां खिलाड़ियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि आप एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझसे मिलने आए हैं, आपकी हर सफलता पर मुझे काफी गर्व है. दो दिन बाद देश आज़ादी के 75 साल पूरा करने वाला है, देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है.



‘देश ने आपके लिए रतजगा किया’



पीएम मोदी ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया. मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप जीतकर ही आएंगे, मैंने ठाना था कि आपके साथ विजय उत्सव जरूर मनाउंगा.



Elated to interact with our CWG 2022 contingent. Entire nation is proud of their outstanding achievements. https://t.co/eraViqKcnl