Neeraj Chopra journey to 90.32m: डबल ओलंप‍िक मेडल‍िस्ट नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को ऐसा कारनामा किया जो यादगार बन गया. उन्होंने भालाफेंक में 90 मीटर की दूरी पार कर की, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए. चोपड़ा ने जैवल‍िन थ्रो में पहली बार 90 मीटर का बैर‍ियर पार किया. उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला 90.23 मीटर दूर फेंका, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा.

जर्मनी के जूलियन वेबर ने आखिरी थ्रो में 91.06 मीटर फेंककर पहला स्थान हासिल किया. नीरज का यह थ्रो उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. इससे पहले उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और नेशनल रिकॉर्ड 89.94 मीटर था. इस थ्रो के साथ नीरज 90 मीटर से ज्यादा फेंकने वाले दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे एथलीट बन गए हैं. जूलियन वेबर भी पहली बार 90 मीटर से दूर भाला फेंकने वाले दुन‍िया के 26वें खिलाड़ी बन गए.

इस मुकाबले में ग्रेनेडा के दो बार के वर्ल्ड चैम्प‍ियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे. उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में 84.65 मीटर दूर भाला फेंका. दोहा में एक और भारतीय भालाफेंक खिलाड़ी किशोर जेना भी शामिल हुए, लेकिन वह 78.60 मीटर के थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे. 90 मीटर पार करने वाले बाकी दो एशियाई खिलाड़ी पाकिस्तान के ओलंपिक चैम्प‍ियन अरशद नदीम (92.97 मीटर) और चीनी ताइपे के चाओ-त्सुन चेंग (91.36 मीटर) हैं.

नीरज ने इवेंट में पहली कोशिश में 88.44 मीटर फेंका, दूसरी बार फाउल किया और तीसरी बार में 90.23 मीटर तक पहुंचे. उसके बाद उन्होंने क्रमशः 80.56 मीटर, एक और फाउल, और फिर 88.20 मीटर दूर भाला फेंका.

नीरज ने 2018 में पहली बार दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लिया था और तब वह चौथे स्थान पर रहे थे. टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद, उन्होंने 2023 में दोहा में पहला स्थान और 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया था.

A HUGE night in the javelin!@Neeraj_chopra1 finally clears 90m-mark with 90.23m in round 3...



...but Julian Weber snatches the victory and the world lead away from him with 91.06m in the Final 3!

