Hong Kong Open 2025: लक्ष्य सेन भी भेद नहीं सके चीनी दीवार, हॉन्ग कॉन्ग ओपन फाइनल में मिली हार

सात्विक-चिराग को हॉन्ग कॉन्ग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद मेन्स सिंगल्स में लक्ष्य सेन से भारतीय फैन्स को काफी उम्मीदें थीं.

लक्ष्य सेन को हॉन्ग कॉन्ग ओपन के फाइनल में हार झेलनी पड़ी है (Photo: Getty Images)
लक्ष्य सेन को हॉन्ग कॉन्ग ओपन के फाइनल में हार झेलनी पड़ी है (Photo: Getty Images)

हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेन्स सिंगल्स फाइनल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है. 14 सितंबर (रविवार) को खेले गए खिताबी मुकाबले में वर्ल्ड नंबर-20 लक्ष्य को चीन के ली शी फेंग ने 21-15, 21-12 से हरा दिया. वर्ल्ड नंबर-4 फेंग और लक्ष्य की ये 14वीं भिड़ंत थी. इस दौरान सात मैच लक्ष्य ने जीते, वहीं चीनी खिलाड़ी को भी इतने ही मैचों में जीत मिली.

खिताबी मैच के दौरान लक्ष्य सेन ने पहले गेम में शानदार शुरुआत की और 4 अंकों की लीड ले ली. लेकिन चीनी खिलाड़ी ने धीरे-धीरे फॉर्म में वापसी की. इंटरवल के समय फेंग ने 11-10 की बढ़त बना ली. फेंग ने अपनी बढ़त को बनाए रखा, जिसके चलते वो पहले गेम को 6 अंको के अंतर से जीतने में कामयाब रहे.

दूसरे गेम में भी लक्ष्य सेन ने अच्छी शुरुआत करते हुए 4-1 की बढ़त बना ली थी. लेकिन धीरे-धीरे लक्ष्य मोमेंटम खोते चले गए. नतीजा ये हुआ कि लक्ष्य इंटरवल तक 7-11 से पिछड़ चुके थे. दूसरे गेम में इंटरवल के बाद भी लक्ष्य कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और मुकाबला गंवा दिया.

सात्विक-चिराग को भी चीनी खिलाड़ियों ने हराया
इससे पहले भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मेन्स डबल्स फाइनल में हार गए थे. सात्विक-चिराग को खिताबी मुकाबले में चीनी जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग के हाथों 21-19, 14-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा. सात्विक-चिराग ने हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

23 साल के लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-9 चीनी ताइपे के चोउ तियेन चेन को 23-21, 22-20 से पराजित किया था. लक्ष्य लगभग दो साल बाद किसी सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने उतरे. लक्ष्य ने जुलाई 2023 में कनाडा ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी. पिछले साल दिसंबर में लक्ष्य ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 खिताब अपने नाम किया था. वो टूर्नामेंट लखनऊ में खेला गया.

