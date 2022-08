Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ के पदकवीर भारत लौटे, एयरपोर्ट पर इस तरह हुआ जमकर स्वागत, VIDEO

Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में धूम मचाने वाले भारतीय खिलाड़ी अब अपने वतन लौट आए हैं. उनका एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया. कॉमनवेल्थ से लौटे भारतीय पदकवीरों को मालाएं पहनाई गईं. फैन्स के साथ एयरपोर्ट स्टाफ ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.

इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए. इनका समापन सोमवार (8 अगस्त) को हो गया है. इसकी क्लोजिंग सेरेमनी देर रात को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई. इस क्लोजिंग सेरेमनी में टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल और महिला बॉक्सर निकहत जरीन भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे.

🇮🇳 Ke #PunchMeinHaiDum 🥊



Indian Boxing contingent is back home after a splendid display of grit, power, tenacity & determination at #CommonwealthGames2022 🤩🤩



Join us in welcoming them with your wishes & continue to #Cheer4India



Welcome back Champs! @PMOIndia @BFI_official pic.twitter.com/HyqyJfZ5Ji — SAI Media (@Media_SAI) August 9, 2022

इस तरह वतन लौटे भारतीय खिलाड़ी

भारतीय बॉक्सर समेत बाकी खिलाड़ियों के भारत लौटने का वीडियो खुद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने शेयर किया. सभी एथलीट अलग-अलग फ्लाइट से अपने ग्रुप के साथ लौटे हैं. कुछ अकेले आए, तो कुछ 2-3 के ग्रुप में आए. कुछ एथलीट अपने इवेंट के साथी प्लेयर्स के साथ लौटे.

भारत ने 22 गोल्ड समेत 61 मेडल जीते

इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड समेत कुल 61 मेडल जीते. इसमें 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. इनके साथ मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर मौजूद रहा. बर्मिंघम गेम्स के आखिरी दिन सोमवार (8 अगस्त) को भारत ने चार गोल्ड समेत कुल 6 मेडल जीते. अब अगला कॉमनवेल्थ गेम्स चार साल बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑफ विक्टोरिया में होगा.

Our Dhakad Wrestlers 🤼‍♂️🤼‍♀️ Are Back😍😍



Indian Wrestling contingent is back after a spectacular performance at #CommonwealthGames2022 🤩🤩



Let's greet them with our wishes & continue to #Cheer4India 🇮🇳



Welcome back Champs! @PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @IndiaSports pic.twitter.com/RDE2NXphSR — SAI Media (@Media_SAI) August 8, 2022

भारत ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल रेसलिंग में जीते. भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 मेडल जीते जिसमें छह गोल्ड, एक सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. इसके बाद वेटलिफ्टिंग में 10 मेडल आए. जबकि बॉक्सिंग में भी भारत ने तीन गोल्ड समेत 7 पदक जीते.