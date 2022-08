England vs Canada hockey Match: कॉमनवेल्थ गेम्स में भिड़े खिलाड़ी, हॉकी मैच में स्टिक लगी, तो प्लेयर ने पकड़ी गर्दन

England vs Canada hockey Match: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुवार (4 अगस्त) को एक हॉकी मैच में खिलाड़ियों के बीच जमकर झगड़ा हुआ. बात यहां तक पहुंच गई कि एक प्लेयर ने दूसरे की गर्दन पकड़ ली. एकदूसरे की टी-शर्ट भी खींची. तब बीच बचाव में अंपायर को आना पड़ा.

यह मैच मेजबान टीम इंग्लैंड और कनाडा के बीच खेला गया. मैच में इंग्लैंड ने 11-2 के अंतर से जीत दर्ज की. ग्रुप में मेजबान दूसरे और भारतीय टीम टॉप पर रही. अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा. जबकि भारत का साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से किसी से हो सकता है.

इस तरह हुई मैच में झगड़े की शुरुआत

दरअसल, मैच में यह झगड़ा हाफ टाइम का बिगुल बजने से चंद मिनट पहले हुआ. तब इंग्लैंड ने 4-1 की बढ़त बना रखी थी और कनाडा टीम गोल के लिए लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए थी. इसी दौरान कनाडा के बलराज पनेसर और इंग्लैंड के क्रिस ग्रिफिथ के बीच बॉल छीनने के लिए तगड़ी जंग होने लगी.

पनेसर को रेड और ग्रिफिथ को येलो कार्ड

इसी दौरान खेलते समय बलराज की हॉकी स्टिक ग्रिफिथ के हाथ पर लगकर फंस गई. इससे गुस्साए इंग्लिश प्लेयर ने पनेसर को धक्का दे दिया. बस फिर क्या था. यहां दोनों खिलाड़ी उग्र हो गए और पनेसर ने ग्रिफिथ की गर्दन पकड़ी थी. तब हॉकी मैच पूरी तरह जंग के मैदान में बदलने जैसा लगा. दोनों खिलाड़ियों ने एकदूसरे की टी-शर्ट भी पकड़कर खींची.

