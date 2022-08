Hockey India vs Australia CWG 2022: पुरुष हॉकी में खत्म होगा गोल्ड का सूखा? तोड़नी होगी ऑस्ट्रेलियाई दीवार

Hockey India vs Australia CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आज (8 अगस्त) भारतीय पुरुष हॉकी टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम अब तक कॉमनवेल्थ में सिर्फ दो ही मेडल जीत सकी है. यह दोनों सिल्वर ही रहे हैं. इस बार टीम इंडिया गोल्ड अपनी झोली में करना चाहेगी.

ओलंपिग में सबसे ज्यादा 8 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम यदि आज का मैच जीतती है, तो वह कॉमनवेल्थ के इतिहास में पहली बार गोल्ड पर कब्जा जमाएगी. इसके लिए उसे हमेशा की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया नामक दीवार तोड़नी होगी.

भारत दो बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ही हारा

दरअसल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम इससे पहले दो बार 2010 और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंच चुकी है. तब ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में इस बार भी ऑस्ट्रेलिया से ही मुकाबला होना है. ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को इस बार काफी सजग रहना होगा. उनके लिए इस बार भी शानदार फॉर्म में चल रही ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आसान नहीं होगी.

भारतीय हॉकी टीम 2010 के बाद से ही लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही है. मगर दुर्भाग्य की बात रही है कि खिताब नहीं जीत सकी. पिछली बार 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम चौथे नंबर पर रही थी. इस बार परफॉर्मेंस में बेहतरीन सुधार करते हुए टीम इंडिया फाइनल में पहुंची. ऐसे में अब वह गोल्ड से चूकना नहीं चाहेगी.

