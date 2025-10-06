scorecardresearch
 

Feedback

विवादों में घिरा अमेरिकी चेस खिलाड़ी, वर्ल्ड चैम्पियन गुकेश को हराकर की थी ऐसी हरकत, VIDEO

डी गुकेश पिछले साल दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियन बने थे. डी गुकेश ने खिताबी मुकाबले में चीनी खिलाड़ी डिंग लिरेन को पराजित किया था. गुकेश शतरंज की दुनिया के सबसे युवा चैम्पियन हैं.

Advertisement
X
हिकारू नाकामुरा ने पूरे विवाद पर माफी मांगने से इनकार किया है. (Photo: ChessIndia)
हिकारू नाकामुरा ने पूरे विवाद पर माफी मांगने से इनकार किया है. (Photo: ChessIndia)

अमेरिका के स्टार चेस खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा काफी सुर्खियों में हैं. नाकामुरा ने यूएसए vs इंडिया चेकमेट टूर्नामेंट में जैसी हरकत की, वो खेल भावना के खिलाफ थी. नाकामुरा अपने दिखावटी जश्न के कारण विवादों में घिर गए हैं. नाकामुरा ने वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश को हराने के बाद चेस बोर्ड से गुकेश के किंग को उठाया और उसे दर्शकों की ओर फेंक दिया.  इस टूर्नामेंट में यूएसए ने भारत को 5-0 से हराया.

हिकारू नाकामुरा की ये हरकत कई पूर्व चेस खिलाड़ियों को पसंद नहीं आई. पूर्व चेस वर्ल्ड चैम्पियन व्लादिमीर क्रैमनिक ने नाकामुरा के इस व्यवहार को पूरी तरह असम्मानजनक बताया. रूसी दिग्गज क्रैमनिक ने X पर लिखा, 'मुझे नहीं पता कि यह बचकाना और बेस्वाद काम क्यों किया गया. शायद इसका मकसद गुकेश को अपमानित करना नहीं था, लेकिन यह सार्वजनिक हरकत विशेष रूप से वर्ल्ड चैम्पियन के खिलाफ अपमानजनक और उकसाने वाली लगती है.'

व्लादिमीर क्रैमनिक ने कहा कि इस तरह के जश्न शतरंज की गरिमा को गिरा रहे हैं. हिकारू नाकामुरा ने अपनी हरकत पर कोई माफी नहीं मांगी है. चेस इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'अगर मैं जीतता, तो मैं हमेशा किंग फेंकता. यह एक रोमांचक बुलेट गेम था और इसलिए इसे और मजेदार बनाया. मुझे उम्मीद है कि फैन्स ने इसका आनंद लिया होगा.'

Advertisement

क्या दिखावे के लिए ऐसा किया गया?
फेमस शतरंज स्ट्रीमर लेवी रोमैन ने कहा कि इस टूर्नामेंट में थिएट्रिक्स यानी दिखावटी हरकतों को बढ़ावा दिया गया था. रोजमैन ने कहा, 'दोनों टीमों को बताया गया था कि जश्न और किंग फेंकना ठीक है. बस नाकामुरा जीत गए और उन्होंने संभवत: गुकेश से पीछे जाकर कहा कि यह सब केवल शो के लिए था.'

सम्बंधित ख़बरें

Magnus Carlsen sends a fiery statement after defeating D Gukesh at Norway Chess
कौन हैं मैग्नस कार्लसन? पहले विश्वनाथन आनंद और अब डी गुकेश को पछाड़ा 
D Gukesh
डी गुकेश से हुई बड़ी चूक... खिताब जीतने का मौका गंवाया, कार्लसन ने मारी बाजी 
D Gukesh Defeat Magnus Carlson in Norway Chess 2025
नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में गुकेश ने कार्लसन को दी मात, हताशा में टेबल पर मुक्का मारते दिखे पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 
D Gukesh (Photo- India Today)
चेस खेलते वक्त एक बार में कितनी चाल सोचते हैं डी गुकेश? बताया ये सीक्रेट 
D Gukesh (Photo- India Today)
चेस का वर्ल्ड चैम्प‍ियन बनने के बाद ज‍िंदगी कैसे बदल गई? डी गुकेश ने बताया 

भारतीय मूल के डच ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी ने भी हिकारू नाकामुरा का समर्थन किया. उन्होंने X पर लिखा, मैं हिकारू के साथ हूं. आयोजक शायद एक प्रयोग कर रहे थे, यह दिखाने के लिए नहीं कि भविष्य में शतरंज हमेशा ऐसे ही खेला जाएगा. हिकारू सिर्फ दर्शकों के लिए मजेदार हरकत कर रहे थे. मुझे इसमें बड़ी बात नहीं दिखती.'

इस विवाद से शतरंज में परंपरा और मनोरंजन के बीच संतुलन का सवाल सामने आया है. पारंपरिक दृष्टिकोण रखने वाले व्लादिमीर क्रैमनिक जैसे शख्स मानते हैं कि प्रतिद्वंद्वी के किंग को फेंकना असम्मानजनक है. वहीं कुछ फैन्स कहते हैं कि शतरंज बदल रहा है और अब इसे डिजिटल युग और सोशल मीडिया के हिसाब से मनोरंजन का हिस्सा बनाना भी जरूरी है.

ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि हिकारू नाकामुरा की हरकत असम्मानजनक थी या सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसा किया गया था. लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नाकामुरा ने जो किया, उसने नए विवाद को जन्म दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement