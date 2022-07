Commonwealth Games day 1 Schedule: कॉमनवेल्थ में आज भारत vs पाकिस्तान, जानिए पहले दिन कितने खेलों में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी

Commonwealth Games 2022 day 1 Schedule: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आज (29 जुलाई) पहला दिन है. गुरुवार को ओपनिंग सेरेमनी के साथ आगाज हुआ है. अब शुक्रवार से खिलाड़ी मैदान में दमखम दिखाएंगे. पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों को 10 खेलों में उतरना है. आज ही बैडमिंटन में भारत और पाकिस्तान की टीम को भी आपस में भिड़ना है.

बता दें कि दो बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पीवी सिंधु लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ध्वजवाहक रहीं. उनके बाद दूसरे ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह रहे. सिंधु कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं.

कॉमनवेल्थ में पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल

क्रिकेट

इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया - (Group A Match, Edgbaston) (3:30 PM)

स्वीमिंग:

कुशाग्र रावत - 400m FreeStyle Heats (3:00 pm)

आशीष कुमार सिंह - 100m BackStroke S9 Heats (3:00 pm)

साजन प्रकाश - 50m Butterfly Heats (3:00 pm)

श्रीहरि नटराज - 100m BackStroke H (3:00 pm)

कुशाग्र रावत - (if qualified)- 400m Freestyle Final (1:30 pm)

आशीष कुमार सिंह - (if qualified)- 100m Backstroke S9 Final (11:30 pm)

साजन प्रकाश - (if qualified)- 50m Butterfly Semis (11:30 pm)

श्रीहरि नटराज - (if qualified)- 100m Backstroke Semis (11:30 pm)



बॉक्सिंग:

शिवा थापा - men's 63.5kg Round of 32 (4:30 pm)

सुमित कुंडू - men's 75kg Round of 32 (4:30 pm)

रोहित टोकस - men's 67kg Round of 32 (11:00 pm)

आशीष चौधरी - men's 80kg round of 32 (11:00 pm)

जिम्नास्टिक्स:

योगेश्वर, सत्यजीत, सैफ - men's individual and team qualifying (1:30 pm)

पुरुष टीम फाइनल (यदि क्वालिफाई किया) (10:00 pm)

हॉकी:

इंडिया vs घाना - वुमन्स ग्रुप स्टेज (6:30 pm)

लॉन बाउल्स:

नयनमनी - वुमन सिंगल्स (1:00 pm)

दिनेश, नवनीत, चंदन - मेन्स ट्रिपल्स (1:00 pm)

सुनील, मृदुल - मेन्स पेयर राउंड 1 (7:30 pm)

रूप, तानिया, लवली - वुमन्स 4 राउंड 1 (7:30 pm)

स्क्वैश:

सौरव, रमित, अभय - राउंड ऑफ 64 (4:30 pm)

जोशना, सुनयना, अनाहत - राउंड ऑफ 64 (4:30 pm)

मेन्स सिंगल्स - राउंड ऑफ 64 (10:30 pm)

वुमन्स सिंगल्स - राउंड ऑफ 64 (10:30 pm)

टेबल टेनिस:

मेन्स टीम - क्वालिफाइंग राउंड 1 (2:00 pm)

वुमन्स टीम - क्वालिफाइंग राउंड 1 (2:00 pm)

मेन्स टीम - क्वालिफाइंग राउंड 2 (8:30 pm)

वुमन्स टीम - क्वालिफाइंग राउंड 2 (8:30 pm)



ट्रैक साइकिलिंग:

विश्वजीत, नमन, वेंकप्पा, अनंता, दिनेश - Men Team Pursuit Qualification (2:30 pm)

मयूरी, त्रियशा, शुशिकला - Women Team Sprint Qualification (2:30 pm)

रोजित, रोनाल्डो, डेविड, इसो अलबेन - Men Team Sprint Qualification (2:30 pm)

मेन्स टीम परस्यूट फाइनल (if Qualification) (8:30 pm)

वुमन्स टीम स्प्रिंट फाइनल (if Qualification) (8:30 pm)

मेन्स टीम स्प्रिंट फाइनल (if Qualification) (8:30 pm)

ट्रायथलन:

आदर्श, विश्वनाथ - Men Final (3:30 pm)

संजना, प्रगन्या - Women Final (5:30 pm).

बैडमिंटन:

इंडिया vs पाकिस्तान - group stage of mixed team event (6:30pm)