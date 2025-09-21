China Masters 2025: सात्विक-चिराग का टूटा सपना... लगातार दूसरा फाइनल गंवाया, कोरियाई जोड़ी बनी चैम्पियन

भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन्स डबल्स का फाइनल हार गए. रविवार को चीन के शेनझेन खेले गए फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त सात्विक-चिराग को कोरिया के किम वोन हो और सियो सियुंग जाए के हाथों 19-21, 19-14 से हराया. फाइनल मुकाबला 41 मिनट तक चला. सात्विक-चिराग पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन खिताब जीतने का उनका सपना टूट गया.

खिताबी मुकाबले में सात्विक-चिराग ने शानदार शुरुआत की. पहले गेम में इंटरवल के दौरान सात्विक-चिराग की जोड़ी 11-7 से आगे थी. लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, भारतीय जोड़ी की लय कमजोर होती चली गई. नतीजा ये हुआ कि अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भारतीय जोड़ी ने कोरियाई पेयर के खिलाफ शुरुआती गेम गंवा दिया.

फिर दूसरे गेम में भी इंटरवल से पहले तक सात्विक-चिराग अच्छी लय में थे. एक समय स्कोर 8-8 से बराबर था, मगर धीरे-धीरे पहले गेम की तरह ही सात्विक-चिराग ने मोमेंटम गंवा दिया. बता दें कि किम वोन हो और सियो सियुंग जाए की वर्ल्ड रैकिंग वन है. कोरियाई जोड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 के मेन्स डबल्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था.

हॉन्ग कॉन्ग ओपन में भी हारे थे सात्विक-चिराग

देखा जाए तो इस सात्विक-चिराग लगातार दूसरा फाइनल हारे हैं. इससे पहले भारतीय जोड़ी को हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. तब सात्विक-चिराग को लियांग वेई केंग और वांग चांग की चीनी जोड़ी के हाथों 21-19, 14-21, 17-21 से पराजय का मुंह देखना पड़ा था.

सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पूर्व वर्ल्ड चैम्पियन मलेशिया के आरोन चिया और सोह वूई यिक को 21-17, 21-14 से हराकर चाइना मास्टर्स के मेन्स डबल्स फाइनल में एंट्री ली थी. सात्विक-चिराग की मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 16 मैचों में ये केवल पांचवी जीत थी. भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 में आरोन चिया और सोह वूई यिक को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था.

