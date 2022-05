Shreyas Iyer IPL 2022: ‘प्लेइंग-11 तय करने में CEO भी शामिल’, श्रेयस अय्यर के बयान ने छेड़ी नई बहस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सभी टीमों और खिलाड़ियों पर हमेशा ही प्रदर्शन का भारी दबाव रहता है. कुछ मैचों में फेल होना आपको टीम से बाहर कर सकता है, जबकि कुछ मैच में कमाल कर आप हीरो भी बन सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सोमवार को हुए मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को मात देकर प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें ज़िंदा रखी हैं.



लेकिन जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का एक बयान नई बहस छेड़ गया है. श्रेयस अय्यर से जब प्लेइंग-11 में बदलाव को लेकर बात हुई, तब उन्होंने कहा कि कोच के साथ-साथ सीईओ का भी रोल प्लेइंग-11 चुनने में रहता है. ऐसे में खिलाड़ियों का सपोर्ट मिलता ही रहता है.



श्रेयस अय्यर के इसी बयान पर नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स और विश्लेषक इस विवाद पर अपनी राय रख रहे हैं. क्योंकि प्लेइंग-11 में कौन खेलेगा इसका अंतिम फैसला कप्तान और कोच ही लेते हैं, ऐसे में मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति इसमें शामिल होता है तो विवाद होना लाजिमी है.



क्या था श्रेयस अय्यर का बयान?



मैच के बाद जब कमेंटेटर मुरली कार्तिक ने पूछा कि आप प्लेइंग-11 के वक्त कैसे खिलाड़ियों को बताते हैं कि आप आज खेलेंगे या नहीं. इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘ये काफी मुश्किल है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी स्थिति में था जहां पर मेरी जगह प्लेइंग-11 में पक्की नहीं थी. हम कोच से बात करते हैं, और सीईओ भी टीम सेलेक्शन में शामिल रहते हैं.’



श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘बैज़ (ब्रैंडन मैक्कुलम) सभी लोगों से बात करते हैं और प्लेइंग-11 में चुनने या नहीं चुनने का कारण बताते हैं’.

यहां क्लिक कर देखें श्रेयस अय्यर का बयान



सही कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाई KKR



आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वैंकी मैसूर हैं, जो अक्सर मैदान पर दिखते रहते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स दो बार की आईपीएल चैम्पियन है, लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है. कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के सहारे पर है, फिर भी उसका पहुंचना काफी मुश्किल दिख रहा है.

Shreyas getting sacked after one season after that comment (CEO involved in team selection)? Surely, it will ruffle a few feathers #IPL2022 #MIvKKR

TBH good on Shreyas Iyer to say that coach and CEO have more power than him in team selections.



Why should he take the backlash for the sorry squad KKR assembled?



BTW,all those who thought that Shreyas was evil genius captain after first few matches can maybe pipe down now.