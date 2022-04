Harshal-Riyan Fight IPL 2022: रियान-हर्षल में जबरदस्त बहस, आखिरी बॉल पर सिक्स के बाद भिड़े! Video

राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 26 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में गरमा-गरमी भी देखने को मिली. राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में पहले बैटिंग की और 144 रनों का स्कोर बनाया. राजस्थान के रियान पराग की फिफ्टी के दमपर ये स्कोर बन पाया, लेकिन आखिरी बॉल पर छक्का मारने के बाद रियान की हर्षल पटेल से तीखी बहस हो गई.



पारी खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें वापस पवेलियन में जा रही थीं, उसी वक्त ये लड़ाई हुई. राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हर्षल पटेल के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हुई और दोनों आक्रामक तरीके से एक-दूसरे की ओर बढ़े.



This was after 2 sixes were hit off the last over pic.twitter.com/qw3nBOv86A