RCB New Captain LIVE: क्या विराट फिर संभालेंगे कमान? RCB कुछ देर में करेगी कप्तान का ऐलान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के सीजन शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बड़ा ऐलान करने जा रही है. आरसीबी अब से कुछ देर में अपने कप्तान का ऐलान करेगी, साथ ही अपनी नई जर्सी भी लॉन्च करेगी. विराट कोहली अभी तक इस टीम की कमान संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले साल कप्तानी से इस्तीफा दिया था.



हालांकि, अब आरसीबी का कप्तान कौन होगा इसपर हर किसी की नज़र है. क्या विराट कोहली खुद ही आरसीबी के कप्तान बनेंगे या फिर फाफ डु प्लेसिस को कमान सौंपी जाएगी. आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में इस बार फाफ डु प्लेसिस को खरीदा था.

Miyan is inviting all of you to come down for the #RCBUnbox Event, 12th Man Army! 👊🏻



Event starts now! 🙌🏻🤩



*FREE ENTRY FOR ALL. #PlayBold #UnboxTheBold #ForOur12thMan #Bengaluru pic.twitter.com/jSQTQD22p9