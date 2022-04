IPL में कमिंस की फास्टेस्ट फिफ्टी, पर रोहित को 'वड़ा पाव' कहने पर सहवाग से भिड़ गए फैन्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) ने तीन मैच खेले और तीनों में उसे हार मिली है. बुधवार को भी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुंबई को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच में पैट कमिंस ने 14 बॉल पर फिफ्टी भी जड़ी. कमिंस की तारीफ करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने वड़ा पाव का जिक्र किया, जिससे रोहित शर्मा के फैन्स भड़क गए.

दरअसल, सहवाग ने ट्वीट किया था- 'मुंह से निवाला छीन लिया. सॉरी वड़ा पाव छीन लिया. पैट कमिंस की पारी सबसे पागलपन तरीके से क्लीन हिटिंग में से एक रही. 15 बॉल पर 56... जीरा बट्टी.' इस पर फैन्स को लगा कि सहवाग ने रोहित को वड़ा पाव कहा है.

फैन्स ने किया सहवाग को ट्रोल

इस पर एक यूजर ने कहा- देखिए जो लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा को लोग वड़ा पाव क्यों कह रहे हैं.... ट्विटर बहुत बेकार है, ट्विटर पर लोग कुछ भी बोलते हैं. उनको बता दूं रोहित शर्मा को सबसे पहले वड़ा पाव वीरेंद्र सहवाग ने बोला था क्रिकबज लाइव पर कि रोहित शर्मा वड़ा पाव जैसे दिख रहे हैं.

सहवाग ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

फैन्स के इस तरह रिएक्शन पर सहवाग ने भी जवाब दिया. उन्होंने दूसरा ट्विट करते हुए कहा- वड़ा पाव कहने का मतलब मुंबई से है. यह एक ऐसा शहर है, जो वड़ा पाव के लिए फेमस है. रोहित के फैन्स ठंडा लो. मैं उनकी (रोहित) की बैटिंग का आप लोगों से भी ज्यादा बड़ा फैन हूं.

पैट कमिंस ने 14 बॉल पर जड़ी फिफ्टी

दरअसल, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए मुंबई टीम ने सूर्यकुमार यादव की फिफ्टी के बदौलत 4 विकेट पर 161 रन बनाए. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 5 विकेट पर 162 रन बनाते हुए मैच जीत लिया. केकेआर के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने आते ही धमाल मचा दिया है. उन्होंने कोलकाता के लिए खेलते हुए 15 बॉल पर ताबड़तोड़ तरीके से 56 रन जड़ दिए.

साथ ही कमिंस ने 14 बॉल पर फिफ्टी लगाते हुए आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. इससे पहले केएल राहुल ने 14 बॉल पर फिफ्टी जमाई थी, जिनकी बराबरी कमिंस ने कर ली है. इस पारी के बाद फैन्स काफी रोमांचित हुए और सोशल मीडिया पर रिएक्शन और मीम्स की बाढ़ आ गई.

