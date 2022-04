MS Dhoni IPL 2022: ‘Thala is Back’, फिर दिखेगा कैप्टन कूल एमएस धोनी का जलवा, इमोशनल हो गए फैन्स

महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपने फैन्स को चौंकाया है. चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को ऐलान किया कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे. रवींद्र जडेजा ने टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. सीएसके के इस फैसले ने लोगों को हैरान किया, तो धोनी फैन्स एक बार फिर इमोशनल हो गए.

जैसे ही इस फैसले की जानकारी मिली, सोशल मीडिया पर एमएस धोनी ट्रेंड करने लगे. फैन्स के रिएक्शन आए और मीम्स भी बने. कुछ फैन्स ने लिखा कि हमारे लीडर फिर वापस आ गए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के यही अच्छे दिन होंगे.

MS DHONI IS BACK AS CAPTAIN pic.twitter.com/uYefmBnVC0

Our Captain Forever MS Dhoni 🛐 pic.twitter.com/mdn6M93ZMG

Skipper MS Dhoni will be back Again 😍💛 pic.twitter.com/Qll8UcJtAJ