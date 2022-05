Jasprit Bumrah Bowling IPL 2022: जसप्रीत बुमराह ने बॉल से उगली आग...9 बॉल में झटके 5 विकेट, करियर का बेस्ट फिगर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में सोमवार को हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कमाल कर दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुए इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 10 रन देकर पांच विकेट झटके और विरोधी टीम की कमर तोड़ दी. जसप्रीत बुमराह का टी-20 क्रिकेट में यह बेस्ट फिगर है.



जसप्रीत बुमराह ने यहां अपने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, जिसमें एक ओवर मेडन भी शामिल है. इतना ही नहीं उन्होंने 18 बॉल डॉट डालीं और अपने पूरे स्पेल में सिर्फ एक ही चौका दिया. बुमराह अपने इस स्पेल के दौरान पूरे जोश में दिखे और जमकर बल्लेबाजों की खबर ली.



जसप्रीत बुमराह ने जो पांच विकेट लिए, वो सिर्फ उनकी बॉलिंग में 9 बॉल के अंतर में आए. इसी स्पेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ी.



जसप्रीत बुमराह के पांच विकेट-

• 14.2 ओवर- आंद्रे रसेल को पोलार्ड के हाथों कैच आउट करवाया.

• 14.5 ओवर- नीतीश राणा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाया.

• 17.1 ओवर- शेल्डन जैक्सन को डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करवाया.

• 17.3 ओवर- पैट कमिंस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाया.

• 17.4 ओवर- सुनील नरेन को अपनी ही बॉल पर कैच आउट किया.

