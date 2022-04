IPL 2022 Point Table: चेन्नई की लगातार दूसरी हार, लखनऊ ने खोला खाता, देखें ताज़ा प्वाइंट टेबल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को मात देकर अपनी पहली जीत दर्ज की. लखनऊ की टीम पहली बार आईपीएल खेल रही है और यह उसकी पहली जीत ही है. इस मैच के बाद प्वाइंट टेबल में भी कुछ बदलाव हुआ है.



लखनऊ सुपर जायंट्स अब प्वाइंट टेबल में छठे नंबर पर आ गई है, जबकि लगातार दो मैच हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स आठवें नंबर पर है. यह आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेन्नई की टीम अपने दो शुरुआती मैच हार गई हो.



प्वाइंट टेबल में अभी भी राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉप पर बनी हुई है. राजस्थान ने एक ही मैच खेला है और उसके दो प्वाइंट हैं. जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे है. शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होना है.



कोलकाता ने अभी तक दो मैच खेले हैं, इनमें एक में जीत और एक में हार मिली है. जबकि पंजाब किंग्स ने अभी तक एक ही मैच खेला है, जिसमें उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मात दी थी.



आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा रन (ऑरेंज कैप) (Most Runs in IPL 2022)

• फाफ डु प्लेसिस- 2 मैच, 93 रन

• ईशान किशन- 1 मैच, 81 रन

• रॉबिन उथप्पा- 2 मैच, 78 रन



आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट (पर्पल कैप) (Most wickets in IPL 2022)

• वानिंदु हसारंगा- 2 मैच, 5 विकेट

• उमेश यादव- 2 मैच, 4 विकेट

• ड्वेन ब्रावो- 2 मैच, 4 विकेट