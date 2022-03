IPL 2022: हर्षल पटेल ने किया कमाल, आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे बॉलर बने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने बुधवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में कमाल का प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. साथ ही एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.

दरअसल, हर्षल पटेल ने कोलकाता के खिलाफ मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 11 रन देकर 2 बड़े विकेट हासिल किए. इतना ही नहीं, हर्षल ने मैच में दो मेडन ओवर भी डाले. इस तरह वे एक मैच में दो मेडन ओवर डालने वाले आईपीएल इतिहास के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

सिराज यह रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गेंदबाज

इससे पहले यह कारनामा मोहम्मद सिराज ने किया था. उन्होंने भी कोरोना के बीच 2020 सीजन में ही यह उपलब्धि हासिल की थी. फर्क इतना है कि सिराज ने यह रिकॉर्ड UAE में अबु धाबी के मैदान पर बनाया था. सिराज और हर्षल के बीच एक संयोग भी रहा. इन दोनों ने ही यह रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ही बनाया है.

हर्षल ने स्पेल के शुरुआती दो ओवर मेडन डाले

कोलकाता के खिलाफ बुधवार को खेले गए मैच में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने काफी देर बाद हर्षल पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया था. मैच में हर्षल का पहला ओवर केकेआर की पारी का 12वां ओवर रहा था. इसमें हर्षल ने बगैर कोई रन दिए एक विकेट लिया था. सैम बिलिंग्स कैच आउट हुए थे. इसके बाद दूसरा ओवर भी हर्षल ने मेडन डालते हुए विकेट लिया. इसमें आंद्रे रसेल को शिकार बनाया. इसके बाद आखिरी दो ओवर में 11 रन दिए, लेकिन तीसरा विकेट नहीं ले सके.

