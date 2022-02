IPL mega auction 2022: 'दिल्ली ने वॉर्नर को सरोजनी मार्केट के भाव खरीदा', ऑक्शन पर पूर्व क्रिकेटर ने लिए मजे

IPL mega auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के लिए बेंगलुरु में 12 फरवरी से दो दिवसीय मेगा ऑक्शन शुरु हो गई है. पहले दिन श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर समेत कई दिग्गजों को खरीदा गया. वॉर्नर को दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है. IPL मेगा ऑक्शन की लाइव कवरेज के लिए क्लिक करें...

डेविड वॉर्नर को खरीदने के लिए दिल्ली फ्रेंचाइजी ने कुल 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा है. जबकि वॉर्नर की बेस प्राइस दो करोड़ रुपए थी. वॉर्नर जैसे दिग्गज प्लेयर को इतने सस्ते में खरीदना दिल्ली के लिए फायदे का सौदा हो गया है. इस बात पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी चुटकी ली.

जाफर ने इस तरह कमेंट कर लिए मजे

वसीम जाफर ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- दिल्ली के लोग हमेशा सौदेबाजी (bargain) करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डेविड वॉर्नर को सिर्फ 6.25 करोड़ रुपए में खरीदना एक सरोजनी नगर मार्केट स्तर का सौदा रहा.

Delhi people are known to strike a bargain, but getting David Warner for just 6.25cr is a Sarojini Nagar market level bargain 🤯 #IPLAuction2022 #IPL2022