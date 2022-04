CSK Vs PBKS IPL 2022: एमएस धोनी को अंपायर ने नहीं दिया था OUT, डेब्यू कर रहे प्लेयर ने लिया रिव्यू और हार गई CSK

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रविवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की करारी हार हुई है. पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 181 रनों का टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स पूरा नहीं कर पाई और आईपीएल 2022 में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 18 ओवर में ही 126 पर ऑलआउट हो गई और पंजाब किंग्स की 54 रनों के बड़े अंतर से जीत हुई.

चेन्नई सुपर किंग्स की इस मैच में शुरुआत ही खराब हुई थी. सिर्फ 36 के स्कोर पर आधी टीम वापस लौट चुकी थी, जिसके बाद वापसी करना मुश्किल हो गया. चेन्नई की बल्लेबाजी किस तरह फेल साबित हुई वह यही बताता है कि सिर्फ चार खिलाड़ी ही डबल डिजिट तक पहुंच पाए.

डेब्यू कर रहे जितेश ने लिया शानदार रिव्यू

पंजाब किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने पहले बल्लेबाजी में धमाल मचाया. लेकिन विकेटकीपिंग करते वक्त उनका एक फैसला टीम की जीत पक्की कर गया. जब चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकतर विकेट गिर चुके थे और महेंद्र सिंह धोनी क्रीज़ पर खड़े थे.

I need this kind of CONFIDENCE #JiteshSharma 👏

Well done 😎#PBKSvCSK

Thala #Dhoni #csk ko ARGUE karne ka CONFIDENCE 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/ei1nLyu30C