IPL 2022: एमएस धोनी की कप्तानी करेगी चमत्कार? क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है CSK

एमएस धोनी ने चेन्नई सुपरकिंग्स में अपनी नई कप्तानी पारी का शानदार आगाज किया है. रविवार को पुणे में खेले गए मुकाबले में सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 13 रनोंं से मात दी. सीएसके की यह नौ मुकाबलों में तीसरी जीत रही और वह प्वाइंट्स टेबल में अब भी नौंवे स्थान पर है.

इस जीत से सीएसके फैन्स को एक नई उम्मीद बंधी है. वैसे, सीएसके के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का सफर अब भी आसान नहीं रहने वाला है. धोनी ब्रिगेड को अभी पांच और लीग मुकाबले खेलने हैं. अगर सीएसके अपने बाकी सभी पांचों मुकाबले जीत लेती है तो उसके आठ जीत एवं 16 अंक हो जाएंगे और उसका प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा. साथ ही उसे नेट-रन रेट भी बेहतर करना होगा. सीएसके इस समय सीएसके की नेट रन रेट -0.407 है.

अब हारना पड़ सकता है भारी

वहीं, अगर चेन्नई सुपर किंग्स 5 में से 4 मैच ही जीत पाती है तो उसके 14 प्वाइंट ही होंगे. तब नेट-रनरेट पर जाकर मामला फंसेगा. ऐसे में दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर सीएसके को निर्भर रहना पड़ेगा. मतलब साफ है कि सीएसके को अब प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बनाए रखनी है तो उसे बाकी पांच मुकाबले जीतने ही होंगे.

सीएसके के बाकी बचे मैच-

4 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एमसीए स्टेडियम, पुणे

8 मई vs दिल्ली कैपिटल्स,डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

12 मई vs मुंबई इंडियंस, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

15 मई vs गुजरात टाइटन्स, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

20 मई vs राजस्थान रॉयल्स, ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई

ऋतुराज गायकवाड़ शतक से चूके

चेन्नई और सनराइजर्स के बीच मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में दो विकेट 202 रनों का स्कोर खड़ा किया. ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर छह छक्के एवं इतने ही चौके की मदद से 99 रन बनाए. वहीं डेवोन कॉन्वे ने 55 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 85 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से टी. नटराजन ने दो खिलाड़ियों को आउट किया.

जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित ओवरों में छह विकेट पर 189 रन ही बना सकी. निकोलस पूरन ने नाबाद 64 और कप्तान केन विलियमसन ने 47 रनों की पारी खेली. चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मुकेश चौधरी ने सबसे ज्यादा चार सफलताएं हासिल कीं.