Corona in IPL 2022: क्या कोरोना की वजह से रद्द होगा IPL 2022? जानिए फैन्स ने किस तरह दिए रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है. दिल्ली कैपिटल्स के एक विदेशी खिलाड़ी समेत तीन सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इस खबर के बाद दिल्ली टीम ने मुंबई के होटल में खुद को क्वारंटीन कर लिया है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच हड़कंप मच गया.

सोशल मीडिया पर "Cancel IPL" नंबर-1 पर ट्रेंड करने लगा. फैन्स तरह-तरह के कमेंट्स कर मजे लेने लगे. कुछ ने चिंता भी जताई और कुछ ने तो ट्वीट कर यह जानना चाहा कि क्या सच में आईपीएल रद्द हो जाएगा..? इसी बीच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स बाकियों के मजे लेने लगे, क्योंकि इस सीजन में इन दोनों ही टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है.

कोरोना के चंगुल में दिल्ली टीम, फिजियो के बाद एक प्लेयर भी पॉजिटिव, अब आगे क्या होगा?

Is this really Cancel IPL 😔..?

Meanwhile me to my friends.. pic.twitter.com/gzxH29bLdV — Ashutosh Srivastava (@kingashu1008) April 18, 2022

Cancel IPL is trending..



This time not me....,🙏🏿 pic.twitter.com/5tgbf8sFnb — KIRAN 🔔 (@urstruly__kiran) April 18, 2022

गुजरात-लखनऊ के फैन्स ने विरोध शुरू किया

मौजूदा आईपीएल सीजन में मुंबई ने अपने सभी 6 मैच हारे हैं, जबकि चेन्नई ने 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है. जबकि इस बार की दो नई टीमों गुजरात टाइटन्स (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रदर्शन शानदार रहा है. ऐसे में एक यूजर ने लिखा- आईपीएल रद्द होने की बात ट्रेंड होते ही GT और LSG के फैन्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

"Cancel IPL" Mumbai Indians and CSK Fans be like: pic.twitter.com/YV8mAwCQNz — PRAVIN R. BHOJ (@Po_intBlank) April 18, 2022

Let's Go With Cancel IPL 😌😌 pic.twitter.com/nYROmK3CU5 — 마륵 타망😷😷 (@_Marktamang) April 18, 2022

GT and LSG fans started protest after Cancel IPL starts trending on twitter 😂 pic.twitter.com/fumNZemhc6 — Agrawal Bandhu (@bandhu_agrawal) April 18, 2022

IPL में संयोग, 29 मैच के बाद कोरोना की एंट्री

संयोग की बात है कि पिछले आईपीएल सीजन में 29 मैच होने के बाद कोरोना के मामले सामने आना शुरू हुए थे. इसके बाद टूर्नामेंट को बीच में ही 4 मई 2021 को सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद बाकी बचे मैचों को सितंबर-अक्टूबर में UAE में कराया गया था. इस बार भी 17 अप्रैल तक 29 मैच हो चुके हैं और एक बार फिर आईपीएल में कोरोना के मामले आना शुरू हो गए हैं.

After trending this key words "Cancel IPL" the expression on #IPL2022 player like that .#HappyBirthdayKLRahul celebrate in Pune. pic.twitter.com/uXSpRbNNsT — Kavita Keshri (@KavitaKeshrii) April 18, 2022

After trending Cancel IPL reaction of #ViratKohli

Ohhhh Teriiiiiiiiiiiiii pic.twitter.com/o7zVgDTjZ9 — MAHREEN KHAN (@MAHREENKHAN786) April 18, 2022