धोनी ने छुआ खास 'माइल स्टोन', ऐसा करने वाले दुनिया के पहले कप्तान

आईपीएल-14 के 12वें मुकाबले में सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतरते ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. बतौर कप्तान धोनी सीएसके के लिए 200वें मैच में उतरे.

वह किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. वैसे, धोनी का सीएसके की जर्सी में यह 201वां मुकाबला है. 2012 में चैम्पियंस लीग के एक मुकाबले में धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा जरूर थे. लेकिन उस मैच में कप्तानी का भार सुरेश रैना के हाथों में था.

A match made in heaven 😍 MS Dhoni is all set to Captain @ChennaiIPL for the 200th time. #VIVOIPL pic.twitter.com/1dS3bEzZDR

धोनी के नाम सबसे ज्यादा टी20 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी है. धोनी ने इस मुकाबले से पहले तक ओवरऑल 286 टी20 मैचों में कप्तानी की है. धोनी टी20 मैचों में सीएसके के अलावा भारत, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और इंडियंस टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं.

दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के दिग्गज डैरेन सैमी हैं. सैमी ने ओवरऑल 208 टी20 मैचों में टीमों की कप्तानी की है. तीसरे नंबर भारतीय कप्तान विराट कोहली आते हैं. कोहली ने भारत और आरसीबी के लिए कुल 173 टी20 मैचों में टीमों की कप्तानी की है.

महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के पिछले मुकाबले में एक टीम के लिए 200 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे. उनसे पहले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल कर पाए थे. कोहली ने आरसीबी के लिए अब तक 210 मैच खेले हैं. तीसरे पायदान पर इंग्लैंड के जेम्स हिल्ड्रेथ हैं. उन्होंने समरसेट के लिए अब तक 196 टी20 मैच खेले हैं.

#RR have won the toss and they will bowl first against #CSK at The Wankhede.



Follow the game here - https://t.co/gNnQUUgwcg #CSKvRR pic.twitter.com/Y5GNIPyfIq