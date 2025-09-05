'ग्लैमर क्वीन' बनी फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड, अब कार की ड्राइविंग सीट से आई तस्वीर

रियल मैड्रिड के सुपरस्टार जूड बेलिंगहैम इन दिनों मैदान से ज्यादा अपने दिल के खेल में बाजी मार रहे हैं. वजह हैं उनकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एशलिन कास्त्रो... जिनके हर अंदाज पर फैन्स दीवाने हो जाते हैं. 27 साल की एशलिन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी- सफेद लो-कट टॉप में, कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी, मासूम मुस्कान और हुस्न से भरी अदाओं के साथ... तस्वीर ने ऐसा जादू चलाया कि नजरें ठहर गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं.
तस्वीर ने मानो सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. महज एक घंटे में तस्वीर पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स बरस पड़े. किसी ने लिखा- 'सो ब्यूटीफुल.'
एक और फैन ने दिल खोलकर कहा, 'तुम तो ब्यूटी स्केल को तोड़ चुकी हो… इतनी खूबसूरती मिलती कहां है.' और शायद यही वजह है कि एशलिन को आज लोग सिर्फ मॉडल नहीं, बल्कि गॉडेस कहकर पुकारने लगे हैं.
मोहब्बत जो छुपाए नहीं छुपी
22 साल के जूड और एशलिन का रिश्ता शुरू में बहुत प्राइवेट था. जनवरी में जब दोनों की डेट्स की खबरें बाहर आईं, तो फैन्स ने बस एक झलक पाने की आस लगा ली थी. लेकिन अब ये मोहब्बत छुपाए नहीं छुप रही. कभी एशलिन को बेलिंगहैम की जर्सी पहनकर उनका हौसला बढ़ाते हुए देखा जाता है, तो कभी वो उनके साथ पलों को कैमरे में कैद कर देती हैं.
मैदान से दूर, लेकिन दिल के करीब
बेलिंगहैम इस वक्त कंधे की सर्जरी से उबर रहे हैं. इसी चोट की वजह से वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इंग्लैंड के आगामी मैचों के लिए टीम से बाहर हैं. लेकिन मैदान की दूरी ने उनके और एशलिन के रिश्ते को और गहरा कर दिया है. जब बेलिंगहैम प्रैक्टिस से दूर हैं, तब एशलिन की मौजूदगी उन्हें सहारा और सुकून देती है.
खबर है कि यह इंग्लिश स्टार अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एशलिन कास्त्रो के साथ इटली के सार्डीनिया में छुट्टियां मनाते नजर आया. लक्जरी से भरे इस ट्रिप की सबसे खास झलक थी- दोनों का सुपरयॉट पर बिताया गया हसीन वक्त, जहां वो एक-दूसरे से नजरें और हाथ नहीं हटा पा रहे थे.
एशलिन कास्त्रो, जो इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स रखती हैं, पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं. कभी उनका नाम हॉलीवुड एक्टर माइकल बी जॉर्डन से जोड़ा गया था. उधर, बेलिंगहैम का नाम इससे पहले डच मॉडल लॉरा सेसिलिया वाल्क से भी जुड़ा था, लेकिन दिसंबर 2024 में लॉरा ने खुद को सिंगल घोषित कर दिया था.
फैन्स का मानना है कि जूड बेलिंगहैम सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों में भी उतने ही सफल हैं।.जिस तरह वो फुटबॉल के मैदान में आत्मविश्वास, जुनून और हुनर दिखाते हैं, उसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड एशलिन कास्त्रो के साथ उनका रिश्ता भी गहरा और सच्चा नजर आता है.