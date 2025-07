Kundai Matigimu: डेब्यू मैच में ये क्रिकेटर बना 'हमलावर', ICC को ठोकना पड़ा जुर्माना... जानें पूरा मामला

जिम्बाब्वे के पेसर कुंडाई माटिगीमु (Kundai Matigimu) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुलावायो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार के लिए 15% मैच फीस का जुर्माना और एक डिमेरिट प्वाइंट मिला है. यह उनका डेब्यू टेस्ट है.

यह घटना मैच के पहले दिन घटी, जब साउथ अफ्रीका की पहली पारी का 72वां ओवर चल रहा था. माटिगीमु ने बॉल फील्ड की और गुस्से में आकर बल्लेबाज लुआन-द्रे प्रिटोरियस (Lhuan-dre Pretorius) की तरफ गेंद फेंक दी, जो उनके हाथ की कलाई पर जा लगी. इससे वो घायल हो गए. ICC ने इसे 'गलत और खतरनाक व्यवहार' बताया है.

Congratulations to Kundai Matigimu on his Test debut. Wish you all the best! 🙌#ZIMvSA #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/isA3QrccOs