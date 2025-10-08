'वो चैप्टर खत्म...', धनश्री वर्मा के आरोपों पर युजवेंद्र चहल का जवाब, बोले-मेरे नाम पर चल रहा उनका घर

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी एक्स-वाइफ और डांसर-क्रिएटर धनश्री वर्मा के हालिया आरोपों पर पहली बार खुलकर जवाब दिया है. एक रियलिटी शो के दौरान धनश्री ने इशारों में कहा था कि शादी के सिर्फ दो महीने बाद ही चहल ने उन्हें धोखा दिया था. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा शुरू हो गई.

चहल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. गुरुग्राम स्थित अपने घर में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा- मैं एक स्पोर्ट्सपर्सन हूं और मैं धोखा नहीं देता. अगर दो महीने में ही धोखा दिया होता, तो रिश्ता 4.5 साल तक कैसे चलता? मेरे लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है और सबको भी आगे बढ़ जाना चाहिए.

चहल ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से बातचीत में कहा- हमारी शादी 4.5 साल तक चली. अगर शुरू में ही धोखा होता, तो कौन इतना लंबा रिश्ता निभाता? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अतीत से बाहर निकल चुका हूं, लेकिन कुछ लोग आज भी वहीं अटके हैं. आज भी कई लोग उसी बात को पकड़कर बैठे हैं और उनका घर मेरे नाम से चल रहा है. लेकिन मैं अब इससे प्रभावित नहीं होता. यह आखिरी बार है जब मैं अपने अतीत पर बात कर रहा हूं.

Advertisement

35 वर्षीय क्रिकेटर ने साफ किया कि वह अब इस विषय पर दोबारा बात नहीं करेंगे. उन्होंने कहा- सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी कह देते हैं. 100 बातें चलती हैं लेकिन सच्चाई सिर्फ एक होती है और जो मायने रखते हैं, वो उसे जानते हैं. मेरे लिए यह चैप्टर पूरी तरह बंद हो गया है. मैं अब अपनी जिंदगी और अपने खेल पर ध्यान दे रहा हूं.

यह भी पढ़ें: दूसरी शादी के लिए तड़प रहे हैं युजवेंद्र चहल, तीसरी मम्मी बनीं रोड़ा!



सिंगल हूं, मिंगल नहीं करना चाहता, बोले- चहल

अपनी मौजूदा रिलेशनशिप स्टेटस पर बात करते हुए चहल ने मुस्कुराते हुए कहा- मैं सिंगल हूं और फिलहाल मिंगल करने का कोई इरादा नहीं है. पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा रहे चहल अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी कदम रखने जा रहे हैं.

उन्होंने बताया- मुझे ऑनलाइन गेम्स खेलना हमेशा से पसंद है. मुझे ई-गेमिंग से बहुत उम्मीदें हैं और मैं इसी क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा हूं. हमारा एंथम भी जल्द लॉन्च होने वाला है.



परेशानी में हनुमान चालीसा सुनता हूं: चहल

हरियाणा में एक मिड‍िल-क्लास परिवार में पले-बढ़े चहल का कहना है कि उन्होंने कभी सफलता की उम्मीद नहीं की थी. मैं बस खेल का आनंद लेता था और उसी पर ध्यान देता था. अब जिंदगी काफी आरामदायक है, मां खुश हैं और मैं भी खुश हूं.



यह भी पढ़ें: युजवेंद्र चहल बन गए 'शकुन‍ि मामा', ये क्रिकेटर बना 'दुर्योधन'... महाभारत के रंग में आए नजर

Advertisement

सफलता के साथ आने वाले दबाव और विवादों के बीच चहल कहते हैं कि उनकी आस्था उन्हें मजबूत बनाती है. जब भी मैं परेशान होता हूं, मैं हनुमान चालीसा सुनता हूं. हर मैच से पहले भी मैं इसे सुनता हूं. इससे मुझे शक्ति और फोकस मिलता है.

2020 में शादी, 2025 में चहल-धनश्री का तलाक

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में हुई थी. दोनों की मुलाकात कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई थी, जब चहल ने धनश्री की डांस क्लासेस जॉइन की थीं.

फरवरी 2025 में दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक की संयुक्त अर्जी दायर की. हालांकि कपल 2022 से अलग रह रहा था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कूलिंग-ऑफ पीरियड खत्म कर डायवोर्स का प्रोसेस तेज कर दिया. जिससे IPL 2025 सीजन से पहले ही उनका तलाक फाइनल हो गया. बताया जाता है कि सेटलमेंट के तहत धनश्री को ₹4.75 करोड़ बतौर एलिमनी दी गई. फिलहाल धनश्री एक ओटीटी रियलिटी शो में बतौर सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं.



---- समाप्त ----