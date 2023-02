WPL Full Schedule: महिला प्रीमियर लीग के लिए जारी हुआ शेड्यूल, पहले मैच में होगी मुंबई-गुजरात की जंग, देखें पूरी लिस्ट

बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) के पहले सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में कुल 20 लीग मैच और 2 प्लेऑफ मुकाबले होंगे जो 23 दिनों की अवधि में खेले जाएंगे. लीग की शुरुआत 4 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ होगी.

कुल चार डबर हेडर खेले जाएंगे

फिर 5 मार्च को WPL का पहला डबल-हेडर होगा. उस दिन ब्रेबोर्न स्टेडियम में पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा. वहीं शाम को डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स आमने-सामने होंगी. डबल हेडर के दिन पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. कुल चार 4 डबल हेडर होंगे. शाम के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होंगे.

मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम में एक समान 11-11 मैच होंगे. लीग चरण का अंतिम मैच यूपी वारियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 21 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं एलिमिनेटर 24 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा.

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces schedule for Women’s Premier League 2023. #WPL



More Details 🔽https://t.co/n92qVFwu1x — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 14, 2023

महिला प्रीमियर लीग में भाग ले रही टीमें:

मुंबई इंडियंस (MI): ऑनर- रिलायंस इंडस्ट्रीज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): ऑनर- डियाजियो

दिल्ली कैपिटल्स (DC): ऑनर- जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप

गुजरात जायंट्स (GT): ऑनर- अडानी समूह

यूपी वारियर्स (UPW): ऑनर- कापरी ग्लोबल

क्लिक करें- आरसीबी से लेकर मुंबई इंडियंस तक, किसके पास कौन-सा खिलाड़ी? जानें सभी टीमों के स्क्वॉड

ये रहा पूरा शेड्यूल:

4 मार्च GT vs MI, शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

5 मार्च RCB vs DC शाम 3:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

5 मार्च UPW vs GG शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

6 मार्च MI vs RCB शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

7 मार्च DC vs UPW शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

8 मार्च GG vs RCB, शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

9 मार्च DC vs MI शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

10 मार्च RCB vs UPW शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

11 मार्च GG vs DC शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

12 मार्च UPW vs MI शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

13 मार्च DC vs RCB शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

14 मार्च MI vs GG शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

15 मार्च UPW vs RCB शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

16 मार्च DC vs GG शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

18 मार्च MI vs UPW दोपहर 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

18 मार्च RCB vs GG शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

20 मार्च GG vs UPW दोपहर 3:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

20 मार्च MI vs DC शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

21 मार्च RCB vs MI दोपहर 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

21 मार्च UPW vs DC शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

24 मार्च एलिमिनेटर शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

26 मार्च, फाइनल शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम