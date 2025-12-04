scorecardresearch
 
‘कोहली के बिना क्रिकेट कुछ भी नहीं...’, कैफ ने पोस्ट बदलकर मचाई हलचल

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में अपनी 53वीं वनडे शतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. उनके इस प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने X पर लिखा, 'Without Kohli ODI cricket is nothing.. pure vintage!', जिसे बाद में उन्होंने बदल दिया- 'Without Kohli cricket is nothing..'.

विराट कोहली की शानदार फॉर्म ने भारतीय क्रिकेट जगत में फिर एक बार धूम मचा दी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में कोहली ने अपनी 53वीं वनडे शतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. इसके बावजूद उनका खेल और खेल भावना सोशल मीडिया पर छा गई.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का सोशल मीडिया रिएक्शन खासा चर्चा में रहा. कोहली के 53वें शतक के बाद कैफ ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'Without Kohli ODI cricket is nothing.. pure vintage!'

हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट की और इसे और असरदार कर दिया- 'Without Kohli cricket is nothing..'

इस बदलाव ने भी फैन्स का ध्यान खींचा और कोहली की उपस्थिति की अहमियत को फिर से साबित किया. सोशल मीडिया पर कैफ के इस रिएक्शन ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच जोरदार बहस और तारीफें बटोरीं.

वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी खास शैली में कोहली की तारीफ की और लिखा,' विराट कोहली को 100 का नशा ही अलग है… Back-to-back 100s for the King. 53rd ODI hundred. विराट है तो मुमकिन है,' साथ ही उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी का भी जिक्र किया.

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कोहली की दबदबा बनाए रखने की क्षमता की तारीफ करते हुए कहा, 'रविवार को राजा खेलता है, लेकिन हफ्ते में वह आपकी योजनाओं के अनुसार खेलता है. विराट कोहली का शानदार 100.'

आकाश चोपड़ा ने कोहली की वर्तमान फॉर्म की Ruthlessness पर टिप्पणी की. 'बैक-टू-बैक शतक. बीस्ट मोड एक्टिवेटेड #Kohli #IndvSA.'

भारत की महिला टीम की ओपनर और हाल ही में वर्ल्ड कप विजेता प्रतिका रावल ने भी कहा, 'Form is temporary. Kohli is forever.'

कोहली के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आंकड़े भी इस तारीफ की पुष्टि करते हैं. 33 वनडे में 1,741 रन, औसत 69.64 और 7 शतकों के साथ कोहली अब प्रोटियाज के खिलाफ सबसे अधिक वनडे शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनका यह शतक लगातार वनडे पारियों में शतक बनाने का 11वां मौका भी था, जो एबी डिविलियर्स (6 बार) से काफी आगे है.

रायपुर में कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ (105) के बीच 195 रनों की साझेदारी ने भारत को शुरुआती झटकों से उबारा और केएल राहुल व रवींद्र जडेजा को मजबूत अंत देने का अवसर दिया. हालांकि टीम को सीरीज जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं था. एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके और डेवाल्ड ब्रेविस ने टीम को चार विकेट से जीत दिलाई.

---- समाप्त ----
