'घुटने में जो दर्द है...', धोनी अपने IPL करियर को लेकर दिसंबर में ले सकते हैं बड़ा फैसला, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन सीजन की शुरुआत में अभी काफी महीन बचे हैं. लेकिन फैन्स के बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चर्चा जोरों पर है. पांच बार सीएसके को आईपीएल खिताब जिता चुके धोनी अगले सीजन में खेलेगें या नहीं, ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है.

महेंद्र सिंह धोनी ने अब एक इवेंट के दौरान कहा कि उनके पास इस बारे में सोचने का वक्त है और दिसंबर के आसपास इस पर फैसला लेंगे. धोनी ने ये खुलासा किया कि उनके घुटने अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. धोनी ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं खेलूगा या नहीं. मेरे पास निर्णय लेने के लिए अभी भी समय है. मेरे पास दिसंबर तक का वक्त है. इसलिए मैं कुछ महीने और लूंगा. उसका बाद मैं अपना फैसला ले पाऊंगा.'

महेंद्र सिंह धोनी के जवाब के बाद एक फैन ने चिल्लाते हुए कहा, 'आपको खेलना होगा, सर.' फिर धोनी ने तुरंत इसका मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए कहता, 'घुटने में जो दर्द होता है उसका केयर कौन करेगा.'

महेंद्र सिंह धोनी ने कब कराई थी सर्जरी?

गौरतलब है कि आईपीएल 2023 में खिताबी जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई में अपने घुटने की सर्जरी कराई थी. सर्जरी के बाद धोनी ने 2024 और 2025 के सीजन में तो भाग लिया, लेकिन ज्यादातर मैचों में धोनी ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की. सर्जरी के बाद धोनी की विकेटों के बीच दौड़ भी स्लो नजर आई.

Fans shouting u have to play sir



MS Dhoni : Who will take care of knee pain and smile 😃 pic.twitter.com/v1Msz9yval — Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) August 10, 2025

आईपीएल 2025 में जब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बीच सीजन में ही बाहर हो गए थे, तो महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. धोनी के कप्तान बनने के बाद भी पिछले सीजन में टीम की किस्मत नहीं बदली और वो अंकतालिका में आखिरी पायदान पर रही. अब एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई में टीम मैनेजमेंट के साथ बैठकर आईपीएल 2026 के लिए रणनीतियां तैयार कर रहें हैं.

