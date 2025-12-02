Why Maxwell Skipped IPL Auction: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) में कई यादगार सीजन खेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इस साल IPL ऑक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है. फाफ डु प्लेस‍िस, आंद्रे रसेल के आईपीएल से हटने के बाद मैक्सवेल का हटना भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

कई लोगों का मानना है कि यह 37 साल के मैक्सवेल का IPL कर‍ियर का एक तरह से खत्म होना है, क्योंकि अगले साल वो 38 के होंगे, वह लगातार इंजर्ड भी रहे हैं. ऐसे में मुश्क‍िल ही वह अब आगे कभी IPL खेल पाएं. 2019 के बाद यह पहली बार जब मैक्सवेल IPL का हिस्सा नहीं होंगे.

हालांकि मैक्सवेल ने IPL ऑक्शन से हटने की वजह भी बताई. एक पोस्ट भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा निर्णय है, लेकिन वह लीग से मिली हर सीख और अनुभव के लिए बेहद आभारी हैं.

मैक्सवेल ने बताया कि IPL ने उन्हें एक खिलाड़ी और इंसान, दोनों रूप में निखारा है. उन्होंने विश्वस्तरीय टीमों और खिलाड़ियों के साथ खेलने, शानदार फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने और पैशनेट भारतीय फैन्स के सामने प्रदर्शन करने को अपने करियर का खास हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा, यादें और चुनौतियां हमेशा उनके साथ बनी रहेंगी. मैक्सवेल ने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही वे उनसे फिर मिलेंगे.

मैक्सवेल का आईपीएल कर‍ियर कैसा रहा?

मैक्सवेल ने 141 आईपीएल मैचों में 23.88 की औसत से 2,819 रन बनाए. उन्होंने 2012 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की और 2013 में मुंबई इंडियंस के साथ खिताब जीता. इसके बाद 2014 से 2017 के बीच पंजाब किंग्स के साथ उनका वक्त उतार-चढ़ाव भरा रहा. 2021 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ बड़ी डील मिली. बेंगलुरु में आकर मैक्सवेल ने आखिरकार अपनी क्षमता के अनुरूप खेल दिखाया और अपने पहले तीन वर्षों में क्रमशः 513, 301 और 400 रन बनाए.



आईपीएलन की टीमें अक्सर मैक्सवेल को खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती रहीं, उनका सबसे बड़ा ऑक्शन प्राइस 2021 में रहा, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन पर 14.25 करोड़ रुपये खर्च किए. उस सीजन में उन्होंने महंगे कॉन्ट्रैक्ट का शायद सबसे अच्छा रिटर्न देते हुए 15 मैचों में 513 रन बनाए, वो भी लगभग 144 के स्ट्राइक रेट के साथ...

लेकिन कुछ मौकों को छोड़ दें तो मैक्सवेल अक्सर अपनी कीमत के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, साल 2018 में जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 9 करोड़ में खरीदा, तो वे 12 मैचों में सिर्फ 169 रन ही बना पाए. 2024 का सीजन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के लिए बेहद खराब रहा, जहां उन्होंने नौ पारियों में केवल 52 रन बनाए और इसके बाद आरसीबी ने सीजन खत्म होने पर उन्हें रिलीज कर दिया. वहीं आईपीएल 2025 में वो पंजाब किंग्स की टीम से खेले, जहां उन्होंने 7 मैचों में महज 48 रन बनाए और 4 विकेट लिए.

