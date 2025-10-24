Women's WC: भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी? इस मुकाबले से पिक्चर होगी साफ

भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. 23 अक्टूबर (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल एकेडमी में हुए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड पर डीएलएस नियम के तहत 53 रनों से जीत हासिल की. बारिश के कारण इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 ओवर्स में 325 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 8 विकेट पर 271 रन ही बना सका. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका था. जबकि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका.

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए श्रीलंका और पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी. लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन हार ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को झटका दिया था. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला बेहद अहम था, जहां हरमन ब्रिगेड ने शानदार जीत हासिल की. भारतीय टीम अब लीग स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में 26 अक्टूबर को बांग्लादेश का सामना करेगी.

देखा जाए तो भारतीय महिला टीम अब अपना सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही खेलेगी. हालांकि भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला किससे होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है. भारत टीम अंकलालिका में चौथे नंबर पर ही रहेगी, भले वो बांग्लादेश को अपने आखिरी लीग मैच में हरा दे. भारत को अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम से सेमीफाइनल में भिड़ना है.

... किससे होगा भारत का सेमीफाइनल?

ऑस्ट्रेलिया (11 अंक) और साउथ अफ्रीका (10 अंक) के बीच होने वाले मुकाबले में जो टीम जीतेगी, वो सेमीफाइनल में भारत का सामना करेगी. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल अंकतालिका में टॉप पर है, ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसक मुकाबला यदि धुलता है तो भी वो टॉप पर ही रहेगा. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाना है. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में जो टीम टॉप पर फिनिश करेगी, वो सेमीफाइनल में भारत से खेलेगी. पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाना है, जहां इंग्लैंड की टीम का भाग लेना निश्चित है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की. प्रतीका ने 122 और मंधाना ने 109 रन बनाए. जेमिमा रोड्रिग्स ने भी नाबाद 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिससे भारत ने 49 ओवर में 340/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम कभी भी लय में नहीं दिखी. ब्रूक हैलीडे (81 रन) और इसाबेला गेज (65 रन) ही क्रीज पर टिक सकीं. अब भारतीय महिला टीम अपने पहले वर्ल्ड कप खिताब के करीब पहुंच गई है. अब उसे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका/ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना बेस्ट देना होगा.

