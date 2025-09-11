दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल का पहला दिन (11 सितंबर) सेंट्रल जोन के नाम रहा. बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे इस मैच में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिला है. सेंट्रल जोन के सारांश जैन ने 5 विकेट और कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट चटकाए. टीम के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और साउथ जोन को सिर्फ 149 रन पर ढेर कर दिया. जिसके बाद दिन समाप्त होने तक सेंट्रल जोन ने बिना कोई विकेट खोए 19 ओवर में 50 रन बना लिए. दानिश मालेवर (28 रन) और अक्षय वाडकर (20 रन) नॉटआउट बल्लेबाज हैं.

सारांश और कार्तिकेय की घातक गेंदबाजी

टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी सेंट्रल जोन ने पारी की शुरुआत से ही साउथ जोन पर शिकंजा कस रखा था. जिस कारण साउथ जोन का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. सेंट्रल जोन की ओर से सारांश जैन ने 24 ओवर में 49 रन देकर सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. वहीं, उनकी टीम के साथी स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने 21 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

सारांश ने रिकी भुई (15 रन), सलमान नजीर (24 रन), आंद्रे सिद्धार्थ (12 रन), अंकित शर्मा (20 रन) और एमडी निधीश (12 रन) का विकेट लिया. वहीं, कार्तिकेय ने मोहित काले (9 रन), समारण रविचंद्रन (1 रन), मोहम्मद अजहरुद्दीन (4 रन) और गुरजपनीत सिंह (2 रन) को आउट किया. साउथ जोन के लिए ओपनर तन्मय अग्रवाल ने सर्वाधिक 31 रन बनाए. उनके अलावा सलमान निजार ने 24 और अंकित शर्मा ने 20 रनों का योगदान दिया.

Advertisement

कौन हैं सारांश जैन ?

सेंट्रल जोन के अनुभवी ऑलराउंडर सारांश जैन का घरेलू क्रिकेट करियर शानदार रहा है. 32 साल के सारंश मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक 43 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 27.10 की औसत से 1518 रन और 3.07 की इकोनॉमी से 139 विकेट हसिल किए हैं.

लिस्ट-ए और टी20 में सारांश का प्रदर्शन साधारण रहा है. उन्होंने 39 मैचों में 19.26 की औसत से 501 रन बनाए हैं. जबकि 31 विकेट झटके हैं. वहीं टी20 में उन्होंने 20 मैचों में सिर्फ 37 रन और 18 विकेट लिए हैं.

Super Spell 🔥



Re-live Kumar Kartikeya's splendid spell that helped Central Zone bowl South Zone out for 149 in the first innings👌https://t.co/PYR8wN2OzR#DuleepTrophy | #Final | @IDFCFIRSTBank — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 11, 2025

कौन हैं कुमार कार्तिकेय ?

कुमार कार्तिकेय घरेलू क्रिकेट मध्य प्रदेश के लिए ही खेलते हैं. कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था. 27 वर्षीय बांए हाथ के रिस्ट स्पिनर कार्तिकेय का फर्स्ट क्लास मैचों में जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने अब-तक 38 मैचों में 2.41 की इकोनॉमी से कुल 168 विकेट चटकाए हैं.

कुमार का लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट में प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है. उन्होंने लिस्ट-ए में 36 मैचों में 46 विकेट और टी20 में 45 गेंदों में 51 विकेट चटकाए हैं. कार्तिकेय आईपीएल में कुल 16 मैच खेल चुके हैं. जिसमें उनके नाम 12 विकेट हैं.

Advertisement

रिपोर्ट: सुदेश सैनी

---- समाप्त ----