Women's WC: अगर बारिश से धुला भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल.. तो कौन सी टीम खेलेगी वर्ल्ड कप फाइनल, जानें समीकरण

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है. 30 अक्टूबर (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होने वाले इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. इसी मैदान पर 26 अक्टूबर को भारत-बांग्लादेश का मैच बारिश के चलते रद्द करना पड़ा था. वहीं भारत- न्यूजीलैंड के मुकाबले में भी बारिश का खलल पड़ा था.
अब गुरुवार को भी नवी मुंबई में बारिश होने की पूरी संभावना है. accuweather.com के अनुसार इस दिन नवी मुंबई में बारिश का पूर्वानुमान 65 प्रतिशत है, सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होना है. लेकिन दोपहर के ही समय बारिश के पूरे आसार हैं. वैसे बारिश से गुरुवार को खेल धुलता भी है तो भी घबराने की जरूर नहीं है.
आईसीसी ने इस मैच के लिए रिजर्व-डे भी रखा है. बारिश या किसी अन्य कारणों के चलते 30 अक्टूबर को मिनिमम 20-20 ओवरों का खेल संभव नहीं हो पाता है तो मैच रिजर्व डे (31 अक्टूबर) में जाएगा. मैच रिजर्व डे में वहीं से शुरू होगा, जहां रुका था. अगर एक बार टॉस हो गया तो मुकाबला 'लाइव माना जाएगा. हालांकि समस्या ये है कि शुक्रवार (31 अक्टूबर) को भी नवी मुंबई में बारिश की संभावना जताई गई है. 31 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान 90 प्रतिशत बताया गया है. यानी जमकर बारिश होने के आसार हैं.
अब सवाल यह है कि अगर रिजर्व डे में भी मैच का नतीजा नहीं निकला, तो कौन सी टीम फाइनल में जाएगी? इस स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंकतालिका में भारत से ऊपर रहा था. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लीग स्टेज में 7 में से 6 मैच जीते थे, जबकि एक मैच (श्रीलंका के खिलाफ) उसका बारिश के कारण रद्द हुआ था.
भारतीय टीम चौथे नंबर पर रही थी
दूसरी ओर भारतीय टीम ने लीग स्टेज में 3 मैच जीते, 3 हारे और एक में नतीजा नहीं निकल पाया. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अंकतालिका में चौथे स्थान पर रही थी. यानी अगर सेमीफाइनल मैच बारिश से रद्द होता है, तो बेहतर लीग रैंकिंग के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में जगह बनाएगी.
इसी तरह से 29 अक्टूबर (बुधवार) को गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल के लिए भी रिजर्व डे का प्रावधान किया गया है. यदि वो मैच भी धुल जाता है तो इंग्लैंड की टीम फाइनल खेलेगी, क्योंकि वो अंकतालिका में साउथ अफ्रीका से ऊपर दूसरे स्थान पर रही थी.