IND vs SA: भारत की हार पर माइकल वॉन ने कसा तंज, वसीम जाफर ने याद दिलाया ENG का हाल

India vs South Africa Test Series: साउथ अफ्रीका ने अपने घर में भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में 2-1 करारी शिकस्त दी है. सीरीज से पहले तक भारतीय टीम को जीत का दावेदार माना जा रहा था. पहला टेस्ट जीतकर भारतीय टीम ने यह साबित भी कर दिया था, लेकिन आखिरी दो टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पलटवार करते हुए करारी शिकस्त दी.

टीम इंडिया की हार पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तंज कसा है. उन्होंने यह तंज सोशल मीडिया पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर को टैग करते किया. इस पर जाफर ने भी उन्हें करारा जवाब देते हुए टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा याद दिलाया है.

Evening @WasimJaffer14 !! Just checking you are ok 😜

जाफर ने दिया करारा जवाब

माइकल वॉन ने ट्विट में लिखा था- आप ठीक हैं, यह अभी चेक कर रहे हैं. इस पर वसीम जाफर ने जवाब देते हुए लिखा- सबकुछ ठीक है. मत भूलिए हमने अब भी आप पर 2-1 की लीड बनाई हुई है. दरअसल, हाल ही में भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट की सीरीज खेली थी. इसमें टीम इंडिया ने 2-1 की अजेय बढ़त बनाई हुई है. आखिरी मैच कोरोना के चलते टल गया है, जो अब जुलाई 2022 में होगा.

Haha all good Michael, don't forget we are still leading you 2-1 😆 https://t.co/vjPxot43mF