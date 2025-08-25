वसीम जाफर के भतीजे की इस टीम से हुई छुट्टी... भारत के लिए खेल चुके जयंत यादव को मिला मौका

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर के भतीजे अरमान जाफर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन ने 2025-26 सीजन के लिए अरमान जाफर से किया गया प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है. अरमान ने मुबई छोड़कर पुडुचेरी के लिए खेलने का फैसला किया था, लेकिन अब उनका इस टीम के लिए खेलने का सपना टूट गया है.
दरअसल अरमान जाफर ने प्री-सीजन इंटर-स्टेट टूर्नामेंट्स में खेलने से मना कर दिया था. अरमान जाफर की जगह पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन ने हरियाणा के बॉलिंग ऑलराउंडर जयंत यादव को टीम में शामिल कर लिया है. 35 साल के जयंत यादव भारतीय टीम के लिए 6 टेस्ट और 2 ओडीआई मुकाबले खेल चुके हैं.
26 साल के अरमान जाफर फिलहाल यॉर्कशायर चैम्पियंस लीग में व्हिस्टन क्रिकेट क्लब से खेल रहे हैं. पुडुचेरी के चयनकर्ता चाहते थे कि अरमान इंग्लैंड में स्थित इस क्लब के लिए खेलना छोड़कर प्री-सीजन इंटर-स्टेज टूर्नामेंट में हिस्सा लें. ताकि आगामी घरेलू सीजन के लिए खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जा सके.
अरमान जाफर को मेजे गए ईमेल में लिखा गया है, 'अरमान, हमने आपको और आपके पिता को कई बार बताया था कि वनडे और मल्टी-डे इंटर-स्टेट टूर्नामेंट्स में खेलना जरूरी है. जब दूसरे राज्यों के सीनियर खिलाड़ी उपलब्ध हो रहे हैं, तो यह हैरानी की बात है कि आपने यूके में क्लब क्रिकेट को प्राथमिकता दी. इसलिए हमने आपके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी को चुनने का फैसला किया है. आपका कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जाता है.'
अरमान के पिता ने जताई निराशा
अरमान के पिता कलीम जाफर ने पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन के फैसले पर निराशा व्यक्त की. कलीम जाफर ने कहा, 'यह पुडुचेरी का नुकसान है. अरमान शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने अपने क्लब के लिए सात शतक बनाए हैं और 30 विकेट भी लिए हैं. हम 3-4 घरेलू टीम्स से बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ बात जरूर बनेगी.'
अरमान जाफर साल 2010 में स्कूली क्रिकेट में 498 रनों की इनिंग्स खेलकर सुर्खियों में आए थे. तब अरमान जाफऱ ने अंडर-14 जाइल्स शील्ड टूर्नामेंट में रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल की ओर से आईईएस राजा शिवाजी स्कूल के खिलाफ ये यादगार इनिंग्स खेली थी. अरमान ने मुंबई के लिए 15 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 29.57 की औसत से 769 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 1 अर्धशतक लगाए.