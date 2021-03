वसीम अकरम की अंडरवियर वाली तस्वीर पर पत्नी ने लिए मजे, पूछा- क्या यह नॉर्मल है?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम की एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है. अकरम की फोटो साल 1987 की है, जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी. तस्वीर में अकरम होली मनाते दिख रहे हैं. इस फोटो को स्पोर्ट्स प्रेजेंटर गौतम भिमानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की.

गौतम भिमानी ने लिखा कि मेरी पसंदीदा क्रिकेटिंग होली की याद. भारत और पाकिस्तान टीम ने पूल में होली खेली. इस तस्वीर को लोगों ने पसंद भी किया. लेकिन अकरम की पत्नी शनायरा अकरम ने तेज गेंदबाज को ट्रोल कर दिया. गौतम भिमानी के साथ इस तस्वीर में वसीम अकरम मौजूद हैं. तस्वीर में अकरम अंडरवियर पहने हुए नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर रंग लग हुआ है.

वसीम अकरम ने फोटो को रीट्वीट किया और लिखा कि हैप्पी होली. क्या दिन था वो भारत का 87 दौरा. बता दें कि 1987 में पाकिस्तान टीम इमरान खान की कप्तानी में भारत दौरे पर आई थी. यहां उसने 5 टेस्ट मैच और 6 वनडे इंटरनेशनल खेले थे. पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती थी. सीरीज के पहले 4 मैच ड्रा रहे थे.

Happy Holi . What a day that was 87 tour of india. https://t.co/IV8QsP0Yko — Wasim Akram (@wasimakramlive) March 28, 2021

बेंगलुरू में खेले गए अंतिम टेस्ट में पाकिस्तान ने भारत को 16 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा किया था. इस मैच में वसीम अकरम ने दो विकेट लिए थे. पांच मैचों की सीरीज में अकरम ने 13 विकेट झटके थे.

It’s a new normal biwi and for your kind information they are shorts 🩳 they were it then 😜 https://t.co/jeDlLyf2JJ — Wasim Akram (@wasimakramlive) March 30, 2021

अकरम की पत्नी ने किया ये कमेंट

वसीम अकरम की पत्नी शनायरा ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि आज जब मैंने टि्वटर खोला तो मैंने अपने पति की अंडरवियर में एक फोटो देखी. क्या यह नॉर्मल है? इस पर वसीम अकरम ने जवाब देते हुए लिखा कि यह नया नॉर्मल है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं यह शॉर्ट्स थे, अंडरवियर नहीं.