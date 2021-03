IPL: पंत के कैप्टन बनते ही सोशल मीडिया पर छा गए मीम्स, कोई बता रहा किंग तो कोई मिर्जापुर के डायलॉग्स दिला रहा याद

दिल्ली कैपिटल्स ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम का कप्तान नियुक्त किया है. श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी गई है. पंत को कप्तान बनने पर सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई है. कोई पंत को किंग बता रहा तो कोई मिर्जापुर के डॉयलॉग्स की याद दिला रहा है.

कई ने ऋषभ ने पंत को उनकी नई उपलब्धि के लिए बधाई दी, वहीं कई फैन्स इस युवा खिलाड़ी को अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन और स्टीव स्मिथ के ऊपर तरजीह देने पर सवाल खड़े कर रहे हैं. कुछ लोग इसे लेकर ड्रीम 11 का विज्ञापन भी शेयर कर रहे हैं.

उधर, ऋषभ पंत ने अपनी नई भूमिका पर कहा, 'दिल्ली वह जगह है जहां मैं बड़ा हुआ हूं और जहां मेरी आईपीएल यात्रा छह साल पहले शुरू हुई थी. इस टीम का नेतृत्व करने करना हमेशा से मेरा सपना था. आज यह सपना पूरा हो गया. मैं काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं विशेष रूप से टीम के मालिकों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस भूमिका के लिए योग्य माना. शानदार कोचिंग स्टाफ और सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहते हुए मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेस्ट देने की कोशिश करूंगा.'

Ajinkya Rahane, Steve Smith and Ravichandran Ashwin after Delhi Capitals appointed Rishabh Pant as captain for IPL 2021 pic.twitter.com/gUIvzgiuXB — Kuch bhi (@kuchbhiJ3) March 30, 2021

Meanwhile Smith, Rahane, Ashwin & Dhawan: pic.twitter.com/pEAJBAIWAx — Aman Kumar (@ve_no_mo_us17) March 30, 2021

Delhi Capitals appoint Rishabh Pant as captain for IPL 2021

Rishabh Pant to Shreyas iyer: pic.twitter.com/a3Sda1eBWU — Prasad Remje (@munna_30_) March 30, 2021

"Rishabh Pant appointed as the captain of Delhi Capitals in IPL 2021"

Pant Right Now : pic.twitter.com/tvtjc2zOHw — Sidhu (@Theflummoxguy) March 30, 2021

ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की 3-1 जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इस दौरान उन्होंने छह पारियों में एक शतक की मदद से 270 रन बनाए थे. पंत इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में भी शानदार फॉर्म में थे. वनडे सीरीज में पंत ने दो मैच खेले. इसमें उन्होंने 77 और 78 रनों की ताबड़तोड़ पारियां खेलीं.