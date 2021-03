IPL में 7 साल बाद खेलने को बेताब ये धाकड़ बल्लेबाज, बड़े शॉट्स की हो रही तैयारी

टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा सात साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलते दिखेंगे. 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल के 14वें सीजन के लिए पुजारा नेट्स में पसीना बहा रहे हैं. पुजारा को चेन्नई सुपरकिंग्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपये में खरीदा है. पुजारा की छवि टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज के तौर पर रही है, लेकिन वह अब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए भी अपने आपको तैयार कर रहे हैं.

पुजारा ने बताया कि आईपीएल के इस सीजन में वह गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजने के लिए कमर कस चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह उन शॉट्स का अभ्यास कर रहे हैं जिसकी टी20 फॉर्मेट में जरूरत पड़ती है. पुजारा ने क्रिकबज को दिए इंटरव्यू में कहा कि टी20 फॉर्मेट में सिक्स मारना सबसे अहम होता है और मैं उसी पर काम कर रहा हूं. 33 वर्षीय इस खिलाड़ी ने आईपीएल में आखिरी मैच साल 2014 में खेला था. तब वह किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे.

