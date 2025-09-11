scorecardresearch
 

Washington Sundar: एशिया कप टीम में नहीं मिली थी जगह... अब इंग्लैंड जाकर खेलेगा ये भारतीय क्रिकेटर

एश‍िया कप में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर वॉश‍िंगटन सुंदर को जगह नहीं मिली थी. लेकिन अब इसी बीच उनको एक बड़ा मौका मिला है. सुंदर अब इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खेलेंगे और उनको एक नामी टीम में जगह मिली है.

वॉश‍िंगटन सुंदर को एश‍िया कप के लिए भारतीय टीम में मौका नहीं मिला था (Photo: AP)
Washington Sundar joins Hampshire: वॉश‍िंगटन सुंदर... वो भारतीय ख‍िलाड़ी जो एश‍िया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने गए. उनको इसी बीच एक बड़ा मौका मिला है. सुंदर इंग्लैंड की मशहूर काउंटी टीम हैम्पशायर टीम में शामिल हो गए हैं. उनको 2025 चैम्प‍ियनश‍िप के आखिरी दो मैच खेलने हैं. 

यह जानकारी इंग्लिश काउंटी क्लब ने गुरुवार को दी. कुछ हफ्ते पहले वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया था. हैम्पशायर ने 25 साल के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को सॉमरसेट और सरे के खिलाफ मैच खेलने के लिए साइन किया है. 

हैम्पशायर क्रिकेट ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किय- स्वागत है वॉशी...भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हमारे अंतिम दो काउंटी चैम्प‍ियनश‍िप मैच खेलने के लिए टीम में शामिल होंगे. 

हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर गाइल्स व्हाइट ने वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल करने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि सुंदर ने इस समर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए जोरदार पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. 

व्हाइट ने कहा- हम बहुत खुश हैं कि सुंदर को काउंटी चैम्प‍ियनश‍िप के लिए हमारी टीम में लाए, उन्होंने इस गर्मी में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सीरीज खेली थी और अब सॉमरसेट और सरे के खिलाफ आने वाले दो बड़े मैचों में वह अहम भूमिका निभाएंगे. 

इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में सुंदर ने 284 रन बनाए थे, इस दौरान उनका औसत 47 दर्ज किया. उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना पहला शतक लगाया, जिससे भारत ने मैच बचाया. वहीं उन्होंने सात विकेट भी लिए थे. 

यह वॉशिंगटन सुंदर का काउंटी क्रिकेट में दूसरा अनुभव होगा, पहले उन्होंने 2022 में लंकाशायर के लिए चैम्प‍ियनश‍िप और वन-डे कप खेला था. वैसे इस साल हैम्पशायर ने दूसरे भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा को शामिल किया गया था, जिन्होंने इस सीजन में चार चैमप‍ियनश‍िप मैच खेले हैं. 

सुंदर के सामने क्या है चैलेंज? 
सुंदर के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि हैम्पशायर टीम रिलीगेशन जोन में है. उन्हें पहले गुरुवार को ECB के पिच नियम तोड़ने की वजह से 8 अंक कटवाए गए थे, जिससे उनकी टीम चैम्प‍ियनश‍िप में आठवें स्थान पर आ गई. हैम्पशायर का अगला मुकाबला सॉमरसेट के खिलाफ कोपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन में 15 से 18 सितंबर के बीच होगा. इसके बाद वे 24 से 27 सितंबर तक चैम्प‍ियन  टीम सरे के खिलाफ यूटिलिटा बॉल में खेलेंगे. 


 

