भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज के एजबेस्टन टेस्ट में आकाश दीप की गेंद पर जो रूट के क्लीन बोल्ड होने का विवाद आखिरकार सुलझ गया है. क्रिकेट कानूनों पर आधिकारिक निकाय मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने पुष्टि की है कि गेंद पूरी तरह से वैध थी, जिससे यह विवाद थम गया है.

दरअसल, एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में आकाश दीप की उस गेंद पर विवाद हुआ जिस पर जो रूट आउट हुए थे. रिप्ले में भारतीय गेंदबाज का पिछला पैर रिटर्न क्रीज के बाहर गिरता हुआ दिखा, जिसे आमतौर पर नो-बॉल माना जाता है. कई कमेंटेटर और प्रशंसकों ने जोर देकर कहा कि यह गेंद गलत (अवैध) थी. कमेंटेटर एलिसन मिशेल ने भी बताया कि यह असल में बैक-फुट नो-बॉल थी, लेकिन अंपायरों ने इसे नहीं पकड़ा.

शनिवार को बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल पर बात करते हुए एलिसन मिशेल ने कहा था, 'आकाश दीप का पिछला पैर रिटर्न क्रीज के बाहर गिरा था, करीब दो इंच या उससे ज्यादा बाहर. पैर को लाइन के अंदर गिरना चाहिए था, लेकिन वह साफ तौर पर बाहर था. फिर भी अंपायरों ने इसे नोट नहीं किया.'

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने भी कमेंट्री के दौरान यही राय जताई. हालांकि रवि शास्त्री को पूरा भरोसा था कि गेंद सही थी. मैदानी अंपायर क्रिस गैफनी और शरफुद्दौला सैकत ने फैसले को बरकरार रखा और तीसरे अंपायर पॉल रीफेल ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

No Ball or Legal delivery?



Irfan Pathan clears it up on #SchoolOfCricket 📹🏏#SonySportsNetwork #GroundTumharaJeetHamari #ENGvIND #NayaIndia #DhaakadIndia #TeamIndia #ExtraaaInnings pic.twitter.com/PJIakjrGJ8