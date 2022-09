Virat Kohli 71st Century: 'अगली बार जब हम वापसी करेंगे, तो...' 71वें शतक के बाद विराट कोहली का बयान

Virat Kohli 71st Century: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी शानदार लय में लौट आए हैं. उन्होंने एशिया कप 2022 सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन किया और अपना 71वां इंटरनेशनल शतक भी जड़ दिया है. कोहली का यह टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक रहा है.

इस शतक के बाद विराट कोहली का पहली बार सोशल मीडिया पर बयान आया है. उन्होंने कुछ फोटोज शेयर किए हैं. साथ ही अपने फैन्स से कहा है कि अगली बार जब हम वापसी करेंगे तो बेहतर और मजबूत से करेंगे. कोहली ने फैन्स को धन्यवाद भी दिया.

'अगली बार मजबूत वापसी करेंगे'

कोहली ने कुछ फोटोज शेयर करते हुए दिल और तिरंगे की इमोजी बनायी. साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'एशिया कप अभियान के दौरान आप सभी ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद. हम और बेहतर होंगे और मजबूती के साथ वापसी करेंगे.' दरअसल, भारतीय टीम का एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है. ऐसे में कोहली टीम इंडिया की दमदार वापसी को लेकर ही बात कर रहे हैं.

Thank you for all the love and support throughout the Asia Cup campaign. We will get better and come back stronger. Untill next time ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/yASQ5SbsHl