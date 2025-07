RCB Stampede Case Update: बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है. बेंगलरु में 4 जून को RCB की व‍िक्ट्री परेड से पहले यह भगदड़ हुई थी. जो रिपोर्ट सरकार ने हाइकोर्ट में सौंपी है, उसमें कई तरह की गंभीर लापरवाहियों का ज‍िक्र है.

गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना में विराट कोहली का नाम भी सामने आया है. र‍िपोर्ट में कहा गया है क‍ि विराट कोहली ने वीडियो में फैन्स से फ्री में व‍िक्ट्री परेड में आने की अपील की.

🚨 RCB Victory Parade: Today at 5 pm IST. ‼️



Victory Parade will be followed by celebrations at the Chinnaswamy stadium.



We request all fans to follow guidelines set by police and other authorities, so that everyone can enjoy the roadshow peacefully.



Free passes (limited… pic.twitter.com/raJMXlop5O