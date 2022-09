Virat Kohli ICC T20I Ranking: विराट कोहली को रैंकिंग में 14 पायदान की बम्पर फायदा, भुवनेश्वर कुमार और वानिंदु हसारंगा ने भी लगाई छलांग

Virat Kohli ICC T20I Ranking: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आ रहे हैं. कोहली ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 71वां शतक जमाया है. साथ ही उन्होंने पूरे एशिया कप में ही अपना जलवा कायम रखा था.

इसका कोहली को ICC की टी20 रैंकिंग में बम्पर फायदा मिला है. वह 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं. बता दें कि कोहली ने हाल ही में एशिया कप में कुल 276 रन बनाए थे.

साथ ही टी20 इंटरनेशनल में करियर का अपना पहला शतक लगाया था. कोहली ने यह सेंचुरी एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाई थी. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे क्रिकेट बन गए हैं.

सूर्यकुमार चौथे नंबर पर काबिज

यदि बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें, तो इसमें टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर काबिज हैं. जबकि कप्तान रोहित शर्मा 14वें नंबर पर हैं. यानी कोहली अब रोहित से ठीक पीछे हैं. एशिया कप में शानदार फॉर्म दिखाने वाले पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान टॉप पर काबिज हैं.

भुवनेश्वर को 4 पायदान का मिला फायदा

कोहली के अलावा भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी फायदा मिला है. भुवी ने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट झटके थे. इसके अलावा कुछ और भी मैचों में दमदार प्रदर्शन किया था. इसी के बदौलत भुवी को 4 पायदान का फायदा मिला. वह 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं.

Big rewards for star performers from the #AsiaCup2022 in the latest update of the @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings 📈



Details ⬇️ https://t.co/B8UAn4Otze