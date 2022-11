Virat Kohli ICC Player of the Month: विराट कोहली का एक और कमाल, पहली बार जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड

Virat Kohli ICC Player of the Month: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला इन दिनों टी20 वर्ल्ड कप 2022 में धमाल मचा रहा है. मगर इसी बीच उन्होंने एक और कमाल कर दिखाया है. कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 क्रिकेट में धमाल मचाने के चलते प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से नवाजा है.

इस अवॉर्ड के लिए पुरुष कैटेगरी में कोहली के साथ जिम्बाब्वे टीम के सिकंदर रजा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को भी नामित किया गया था. मगर यह अवॉर्ड कोहली के खाते में आया है. कोहली को यह अवॉर्ड पहली बार मिला है. उन्हें यह सम्मान पिछले महीने यानि अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन के चलते मिला है.

कोहली का वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जारी

34 साल के विराट कोहली करीब तीन साल से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. मगर उन्होंने तीन महीनों में ही अपनी लय को हासिल कर लिया है. इस टी20 वर्ल्ड कप सीजन में कोहली ने अब तक सबसे ज्यादा 246 रन बना दिए हैं.

