Ind Vs Eng, Under-19 WC Final: वर्ल्डकप फाइनल से पहले विराट कोहली ने की अंडर-19 टीम के प्लेयर्स से बात, दिए टिप्स

Ind Vs Eng, Under-19 WC Final: भारत की अंडर-19 टीम एक बार फिर वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंच गई है. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर युवा टीम ने फाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा. शनिवा को होने वाले इस मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अंडर-19 टीम के लड़कों से बात की है.



अंडर-19 टीम के हिस्सा कौशल तांबे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह विराट कोहली के साथ वीडियो कॉल करते नज़र आ रहे हैं. कौशल तांबे ने लिखा है कि फाइनल से पहले कुछ महत्वपूर्ण इनपुट जानने को मिले. कौशल ने विराट के लिए GOAT (Greatest Of All Time) इमोजी का यूज़ किया है.

कौशल के अलावा अंडर-19 टीम के प्लेयर राजवर्धन हंगरगेकर ने अभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विराट कोहली के साथ हुई जूम मीटिंग की तस्वीर शेयर की है. राजवर्धन ने लिखा कि विराट भैया, आपसे बात करके काफी बेहतर लगा.



राजवर्धन ने लिखा कि आपसे क्रिकेट और जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला, जो हमें आने वाले वक्त में बेहतर करने में सहायता करेगा. बता दें कि विराट कोहली ने सभी खिलाड़ियों से बात की और अपने अनुभव को साझा किया.

विराट कोहली खुद अंडर-19 वर्ल्डकप जीत चुके हैं, जब 2008 में टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में ही वर्ल्डकप जीता था. उसी के बाद विराट कोहली को दुनिया ने जाना और साल 2009 में वह टीम इंडिया में शामिल हुए.

आपको बता दें कि अंडर-19 टीम इंडिया को शनिवार को इंग्लैंड अंडर-19 टीम का सामना फाइनल में करना है. भारत अबतक चार बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकप जीत चुका है और अब कप्तान यश ढुल की अगुवाई में उसकी नज़र एक और खिताब पर है.