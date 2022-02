Team India Corona Case, Shikhar Dhawan: कोरोना पॉजिटिव शिखर धवन ने होटल से शेयर की फोटो, फैन्स बोले- गेट वेल सून गब्बर!

Team India Corona Case, Shikhar Dhawan: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ शुरू होने से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है. टीम इंडिया के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से कई खिलाड़ियों को क्वारनटीन होना पड़ा है. कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिखर धवन ने होटल रूम से तस्वीर साझा की है.



टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन ने अपनी फोटो जारी करते हुए लिखा है कि आप सभी की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया. मैं बेहतर कर रहा हूं और आप सभी द्वारा दिखाए गए प्यार से विनम्र महसूस कर रहा हूं.

Thank you everyone for your wishes 🙏 I’m doing fine and humbled by all the love that’s come my way 😊 pic.twitter.com/oKvyXAwGk9