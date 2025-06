'Ee Sala Cup...' RCB के IPL चैम्प‍ियन बनने पर व‍िजय माल्या का पोस्ट VIRAL, इस तिकड़ी को किया याद

Vijay Mallya RCB post viral: IPL 2025 में RCB की ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के पहले मालिक विजय माल्या का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने विराट कोहली की जमकर तारीफ की.

Royal Challengers Bengaluru’s captain Rajat Patidar and Virat Kohli celebrate after winning the Indian Premier League 2025 T20 final (PTI Photo/Arun Sharma)