Aakash Chopra-Venkatesh Prasad: 'मेरा कोई एजेंडा नहीं', केएल राहुल को लेकर छिड़ी बहस में आकाश चोपड़ा को वेंकटेश का जवाब

Aakash Chopra-Venkatesh Prasad: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के शुरुआती दो मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. इस सीरीज में भारतीय टीम की जीत से ज्यादा ओपनर केएल राहुल की फॉर्म सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही है. राहुल ने सीरीज के शुरुआती दोनों टेस्ट मैच की तीन पारियों में सिर्फ 38 रन बनाए हैं.

ऐसे में केएल राहुल को लेकर टीम इंडिया के दो पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच ट्विटर पर वॉर शुरू हो गई, जो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. वेंकटेश ने राहुल को बाहर करने की बात कही है, जबकि आकाश ने केएल राहुल का सपोर्ट किया है.

वेंकटेश ने शेयर किया आकाश का 11 साल पुराना ट्वीट

एक बार फिर इस ट्विटर वॉर को वेंकटेश ने छेड़ दिया है. उन्होंने लगातार 5-6 ट्वीट कर आकाश पर तंज कसा है. वेंकटेश ने आकाश के 11 साल पुराने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस ट्वीट में आकाश ने रोहित शर्मा को प्लेइंग-11 में शामिल करने और अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं देने को लेकर तंज कसा था.

30 दिसंबर 2012 को किए गए आकाश ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'रहाणे को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है. जबकि 'टैलेंटेड' रोहित को जगह मिल गई है.' इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए वेंकटेश ने पूछा कि जब आकाश 24 साल के रोहित पर कटाक्ष कर सकते हैं, तो क्या मैं 31 साल के केएल राहुल पर कुछ नहीं कह सकता.

वेंकटेश ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'जब रोहित शर्मा 24 साल के थे और उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का करियर सिर्फ 4 साल का था, तब आकाश ने यह ट्वीट किया था. वह 24 साल की उम्र वाले रोहित पर कटाक्ष कर सकता है और मैं 31 साल और 8 साल इंटरनेशनल करियर वाले केएल राहुल के खराब प्रदर्शन का भी जिक्र नहीं कर सकता. ये भी सही है.'

So my friend Aakash Chopra after making a vile video on YouTube this morning where he calls me an agenda peddle, conveniently and cleverly misquotes me, removes Mayank’s average of 70 at home, wants to gag views which are not in line with what he believes but wanted Rohit out pic.twitter.com/2HwFLMgvmd