Vaibhav Suryavanshi- MS Dhoni Memes: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 6 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ RR ने सीजन में चार जीत हासिल की, जबकि CSK को 13 मैचों में 10वीं हार का सामना करना पड़ी.

इस मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी द्वारा एमएस धोनी के पैर छूने का वीड‍ियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई यूजर्स ने वैभव सूर्यवंशी के इस रवैये की तारीफ की, वहीं कमेंट्री कर रहे सबा करीम ने तो यहां तक कहा कि यह वैभव का संस्कार दिखाता है. इस दौरान यूजर्स ने कई मजेदार फनी मीम्स भी शेयर किए. एक यूजर ने ल‍िखा- धोनी कह रह होंगे, जिय हो बिहार के लाला...

Dhoni be like - Jiya ho Bihar ke Lala pic.twitter.com/QgjqFQ9WDE

Dhoni in CSK dressing room now #CSKvRR #CSKvsRR pic.twitter.com/bI3hutlfrO

वहीं एक यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि जिस तरह से वैभव ने धोनी के पैर छुए उससे उनके संस्कार उम्र से बड़े दिखते हैं.

Vaibhav Suryavanshi touching the feet of MS Dhoni after the match ❤️#CSKvsRR pic.twitter.com/WiNpZem38M