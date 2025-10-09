भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 का टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया. उसने टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया. भारतीय टीम ने इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की थी.
ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ इंडिया-अंडर-19 ने वनडे सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से जीता था. फिर दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 51 रनों से जीत हासिल की थी. तीसरा मैच भारतीय टीम ने 167 रनों के बड़े अंतर से जीतकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल तीन पारीयों में 124 रन बनाए. वैभव के वनडे सीरीज में स्कोर क्रमश: 38,70 और 16 रन रहे.
ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने पारी और 58 रनों से जीत हासिल की, फिर दूसरे टेस्ट में जूनियर टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. दूसरा टेस्ट मैच खास रहा क्योंकि यह गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा यूथ टेस्ट मैच (जिनमें नतीजा आया) रहा. इस मुकाबले में 886 गेंदों में ही नतीजा निकल गया. पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 1995 में पाकिस्तान को फैसलाबाद टेस्ट में 992 गेंदों में हराया था.
वैभव सूर्यवंशी तो चले, लेकिन म्हात्रे रहे फ्लॉप
टेस्ट सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन बढ़िया रहा और उन्होंने 3 पारियों में 44.33 की औसत से 133 रन बनाए. उन्होंने पहले यूथ टेस्ट में 86 बॉल पर 113 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे बल्ले से संघर्ष करते दिखे. वनडे सीरीज में म्हात्रे ने 10 रन बनाए. वहीं टेस्ट सीरीज में म्हात्रे के बल्ले से तीन पारियों में 38 रन निकले.
इंडिया अंडर-19 टीम ने इससे पहले जून-जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया था. तब इंडिया अंडर-19 और इंग्लैंड अंडर-19 के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-0 से बराबरी पर छूटी थी. वहीं वनडे सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से जीता था. वैभव ने इंग्लैंड दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया था.
वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 22.50 की औसत से केवल 90 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने वनडे सीरीज में जबरदस्त खेल दिखाया था. वैभव ने वनडे सीरीज में कुल 5 मैचों में 71.00 की औसत से सबसे ज्यादा 355 रन बना डाले थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा.