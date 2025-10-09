scorecardresearch
 

Feedback

जून‍ियर टीम इंड‍िया काट रही है विदेशी धरती पर गदर, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेल‍िया को धो डाला... वैभव सूर्यवंशी बने एक्स फैक्टर

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करके सुर्खियां बटोरी थीं. 14 साल के वैभव अब इंडिया अंडर-19 टीम के लिए भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी भारत अंडर-19 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. (Photo: AFP)
वैभव सूर्यवंशी भारत अंडर-19 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. (Photo: AFP)

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 का टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया. उसने टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया. भारतीय टीम ने इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की थी.

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ इंडिया-अंडर-19 ने वनडे सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से जीता था. फिर दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 51 रनों से जीत हासिल की थी. तीसरा मैच भारतीय टीम ने 167 रनों के बड़े अंतर से जीतकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल तीन पारीयों में 124 रन बनाए. वैभव के वनडे सीरीज में स्कोर क्रमश: 38,70 और 16 रन रहे.

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने पारी और 58 रनों से जीत हासिल की, फिर दूसरे टेस्ट में जूनियर टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. दूसरा टेस्ट मैच खास रहा क्योंकि यह गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा यूथ टेस्ट मैच (जिनमें नतीजा आया) रहा. इस मुकाबले में 886 गेंदों में ही नतीजा निकल गया. पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 1995 में पाकिस्तान को फैसलाबाद टेस्ट में 992 गेंदों में हराया था.

Advertisement

वैभव सूर्यवंशी तो चले, लेकिन म्हात्रे रहे फ्लॉप
टेस्ट सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन बढ़िया रहा और उन्होंने 3 पारियों में 44.33 की औसत से 133 रन बनाए. उन्होंने पहले यूथ टेस्ट में 86 बॉल पर 113 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे बल्ले से संघर्ष करते दिखे. वनडे सीरीज में म्हात्रे ने 10 रन बनाए. वहीं टेस्ट सीरीज में म्हात्रे के बल्ले से तीन पारियों में 38 रन निकले.

सम्बंधित ख़बरें

Ayush Mhatre-Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी संग एक्सपेर‍िमेंट करना पड़ा भारी, टीम इंड‍िया ने क्यों की ये गलती?  
Vaibhav Suryavanshi
8 छक्के, 9 चौके और 78 बॉल में सेंचुरी... वैभव सूर्यवंशी ने AUS में फिर उड़ाया गर्दा 
Vaibhav Suryavanshi
6,6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेल‍िया को धो डाला, बना डाला छक्कों का महार‍िकॉर्ड 
Vaibhav Suryavanshi and Abhigyan Kundu
सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग... गाबा में एक बार फिर टूटा कंगारुओं का घमंड, कुंडू छाए 
Nitish On Vaibhav
Nitish Rana ने Vaibhav Suryavanshi के उम्र पर कसा तंज! 

इंडिया अंडर-19 टीम ने इससे पहले जून-जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया था. तब इंडिया अंडर-19 और इंग्लैंड अंडर-19 के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-0 से बराबरी पर छूटी थी. वहीं वनडे सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से जीता था. वैभव ने इंग्लैंड दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया था.

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 22.50 की औसत से केवल 90 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने वनडे सीरीज में जबरदस्त खेल दिखाया था. वैभव ने वनडे सीरीज में कुल 5 मैचों में 71.00 की औसत से सबसे ज्यादा 355 रन बना डाले थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement