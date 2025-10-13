scorecardresearch
 

वैभव सूर्यवंशी 14 साल में बने बिहार के उपकप्तान, IPL में मचा चुके हैं तहलका

बिहार क्रिकेट टीम ने 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सत्र के पहले दो मैचों के लिए उपकप्तान नियुक्त किया है. टीम के कप्तान सकीबुल गनी होंगे, बिहार का पहला मैच अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 15 अक्टूबर को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा.

Under-19 वर्ल्ड कप की तैयारी के बीच रणजी में उपकप्तान बने वैभव सूर्यवंशी (Photo: PTI)
बिहार क्रिकेट टीम ने अपने युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के पहले दो मैचों के लिए उपकप्तान नियुक्त किया है. टीम के कप्तान सकीबुल गनी होंगे. यह घोषणा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने की.

बिहार अपनी प्लेट लीग सीजन की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 15 अक्टूबर से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में करेगा. पिछले रणजी सत्र में बिना एक भी जीत दर्ज किए बिहार को प्लेट लीग में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की उपस्थिति से टीम में नई उम्मीद जगी है.

वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल के हैं और पहले ही क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड बना चुके हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 12 साल की उम्र में 2023-24 सीजन में पदार्पण किया. इसके बाद 13 साल की उम्र में उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) का कॉन्ट्रैक्ट मिला.

साथ ही वैभव भारत की अंडर-19 टीम के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी शामिल रह चुके हैं. इस साल आईपीएल में उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र (14 साल) में T20 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया. यह IPL का दूसरा सबसे तेज शतक भी रहा.

हालांकि सूर्यवंशी पूरे रणजी सत्र में बिहार के लिए खेलते नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका ध्यान अगले साल आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 पर होगा, जो जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा.

बिहार की टीम का पूरा स्क्वॉड: पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार

